El encuentro se realizará esta noche, a tres días de las elecciones generales, con cinco bloques temáticos y transmisión por varias señales. Las encuestas mantienen la disputa entre el PP y el PSOE, con Vox como actor clave.

El presidente del Gobierno español y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) debatirán este jueves por televisión, a tres días de las elecciones generales en España. La cita está organizada por la Academia de Televisión española y será moderada por la presentadora y periodista María Casado. El inicio fue fijado para las 22, hora de España, equivalente a las 18 de Buenos Aires.

El debate podrá verse en TVE, Canal 24 horas y en streaming a través de RTVE Play, además de Antena 3, Telecinco, laSexta, Cuatro y La Séptima, así como en canales autonómicos, según reportó Euronews. La transmisión concentra a las principales señales abiertas en una instancia que, por diseño, busca ordenar el cierre de campaña con alcance nacional. Para las fuerzas en competencia, la exposición televisiva resulta relevante porque ocurre cuando ya rige la restricción legal para difundir encuestas.

Cinco bloques y cronómetro

La discusión se dividirá en cinco bloques de 20 minutos: vivienda, economía y fiscalidad, políticas sociales y servicios públicos, corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior. Cada candidato tendrá cinco minutos por bloque y hablará de pie, detrás de un atril. El control del tiempo estará a cargo de cuatro árbitros de la Federación Madrileña de Baloncesto, tres mujeres y un hombre, una modalidad que ya fue utilizada en otros debates para garantizar el reparto de intervenciones.

La primera ronda tendrá un minuto y medio por participante. Abrirá Ada Colau, seguida por Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal; el orden surgió por sorteo. También el cierre quedó definido por sorteo: el minuto de oro lo abrirá Sánchez, seguirán Abascal y Colau, y lo cerrará Feijóo, con la última palabra antes de la jornada de reflexión.

Antecedentes y contexto electoral

La cita de esta noche será el primer encuentro televisado sin ausencias entre las principales fuerzas nacionales desde los comicios generales del 10 de noviembre de 2019. En aquella oportunidad debatieron Sánchez, Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Podemos) y Abascal. En cambio, Feijóo había declinado participar en el debate a cuatro celebrado antes de las elecciones del 23 de julio de 2023. El contraste entre ambas instancias explica por qué este encuentro vuelve a reunir a las principales referencias de la disputa nacional en un mismo formato.

La ley electoral prohíbe publicar encuestas desde el martes 24 hasta el día de las elecciones, que son el domingo 29. Hasta ese corte, la mayoría de los sondeos ubicaba al Partido Popular en primer lugar y proyectaba que una eventual alianza con Vox podría superar los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta, sobre un total de 350 bancas. El último tracking de Sigma Dos para el diario El Mundo, con 5.252 entrevistas entre el 16 y el 23 de noviembre, le daba al PP el 31,9% de los votos y entre 124 y 130 escaños, al PSOE el 28,6% y entre 114 y 120, y a Vox el 17,8% y entre 58 y 63.

Las mediciones y el cierre de campaña

Otras mediciones citadas por Euronews reforzaron esa tendencia. El Confidencial ubicó al PP en el 31,7% y 131 escaños, al PSOE en el 27,4% y 110, y a Vox en el 18,3% y 64, lo que elevaba la suma de PP y Vox a 195 diputados. La media de Pulso Electoral del 23 de noviembre colocó al PP en el 31,35% y 129 escaños, al PSOE en el 28,13% y 113, y a Vox en el 18,58% y 66. En tanto, el ElectoPromedio de Electomanía bajó a 189 el bloque de PP y Vox, su cifra menor hasta ese momento, y dejó al PSOE a 2,6 puntos del PP.

En sentido contrario, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del Ministerio de la Presidencia, con 45.074 entrevistas realizadas en octubre y publicada el 12 de noviembre, colocó al PSOE primero con el 33,3% y entre 134 y 143 escaños, frente al 25,5% y entre 98 y 106 del PP. Con esos números, PP y Vox quedarían en 171, cinco por debajo de la mayoría absoluta. La campaña termina este viernes 27, el sábado 28 será jornada de reflexión y el domingo 29 se votará.