La Luna Fría alcanzará su punto máximo el 23 de diciembre a las 22:28, hora argentina. Será visible a simple vista desde todo el país si el clima acompaña.

La última Luna llena de 2026 se verá el miércoles 23 de diciembre a las 22:28, hora argentina, y coincidirá con una superluna. El fenómeno, conocido como Luna Fría, podrá observarse a simple vista desde Argentina si las condiciones meteorológicas acompañan. La información surge del calendario astronómico de la NASA y de los datos del portal especializado Time and Date.

En términos astronómicos, la fase llena se alcanzará el 24 de diciembre a la 1:28 en Tiempo Universal Coordinado (UTC), pero por la diferencia horaria en el país ocurrirá durante la noche del 23. Ese desfase ubica el plenilunio en vísperas de Navidad, lo que amplía las posibilidades de observación durante la noche de Nochebuena. El satélite natural de la Tierra presentará un aspecto prácticamente lleno también en esa jornada.

Origen del nombre La denominación Luna Fría proviene de antiguas tradiciones de América del Norte y Europa, donde las lunas llenas recibían nombres asociados a los cambios estacionales. En diciembre, el hemisferio norte transita el comienzo del invierno, con temperaturas bajas y noches más extensas. Por ese motivo, distintas culturas también la llamaron Luna de las Noches Largas. En Argentina, en cambio, el fenómeno coincidirá con los primeros días del verano, que comenzará el 21 de diciembre.

Superluna y distancia orbital La característica adicional de este plenilunio es que ocurrirá muy cerca del perigeo, el punto de la órbita lunar en el que la Luna se encuentra a menor distancia de la Tierra. Según el portal especializado Star Walk, será la superluna más grande del año. Esa proximidad hace que el satélite se vea con un tamaño aparente mayor y con más brillo que otras lunas llenas, aunque el fenómeno no requiere instrumentos especiales para ser apreciado.

Observación y calendario Para seguirlo, se recomienda buscar un espacio abierto con buena visibilidad del horizonte, alejarse de los sectores con mayor contaminación lumínica y consultar el pronóstico meteorológico. También puede observarse desde su aparición sobre el horizonte oriental y, si se desea ver más detalles de la superficie, utilizar binoculares. El calendario lunar de diciembre de 2026 en Argentina incluye cuarto menguante el martes 1, Luna nueva el martes 8, cuarto creciente el jueves 17, Luna llena el miércoles 23 y cuarto menguante el miércoles 30.