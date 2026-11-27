El presidente de Brasil eligió al banquero para conducir la cartera desde el 5 de enero. El anuncio impulsó al Ibovespa y derrumbó dólar y tasas en futuros.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, eligió al banquero Luiz Carlos Trabuco para encabezar el Ministerio de Hacienda desde el inicio de su cuarto mandato, previsto para el 5 de enero. La designación apunta a transmitir previsibilidad a los mercados en medio de las preocupaciones por la situación fiscal del país.

Perfil del designado Trabuco, de 75 años, preside el consejo de administración de Bradesco, uno de los principales bancos privados brasileños, donde desarrolló toda su carrera profesional. Ingresó a la entidad a los 17 años y fue su director ejecutivo entre 2009 y 2018. El dato es relevante porque el nuevo ministro llega desde el sistema financiero privado, en un contexto de seguimiento estrecho sobre la política fiscal.

Reacción financiera El anuncio tuvo un efecto inmediato en las operaciones financieras. El índice Ibovespa, principal referencia de la Bolsa de São Paulo, subió 6,07% el jueves, su mayor avance diario desde el 5 de octubre. En paralelo, el dólar y las tasas de interés negociadas en el mercado de futuros registraron fuertes caídas. Las versiones sobre la posible designación de Trabuco ya habían impulsado las cotizaciones desde el día anterior.

Confirmación oficial La decisión fue confirmada por el Palacio del Planalto después de una reunión entre Lula y el banquero en la residencia presidencial. Trabuco reemplazará a Dario Durigan, quien asumió la cartera a comienzos de este año tras la salida de Fernando Haddad, que dejó el cargo para competir en las elecciones de octubre. El recambio se produce en un área central para la definición de la política económica y del frente fiscal.

Próximos pasos La nueva gestión deberá definir su equipo y las prioridades de política fiscal. En ese proceso quedará bajo observación la orientación que adopte el Ministerio de Hacienda y su impacto sobre la evolución de las cuentas públicas, que fue el eje de la inquietud mencionada en el anuncio.