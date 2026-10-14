La relación de Javier Milei con sus perros quedó expuesta en una crónica de The New York Times firmada por Jack Nicas, que reconstruyó el testimonio de Celia Melamed, una médium argentina. Según su relato, trabajó durante dos años con el actual Presidente para comunicarse con sus mascotas, incluso después de la muerte de Conan, el perro más conocido del mandatario. La mujer también afirmó que le enseñó sus técnicas a Karina Milei, quien luego la reemplazó.

Las consultas con Conan Melamed dijo que conoció a Milei cuando él era un economista conocido por sus apariciones televisivas y Conan estaba gravemente enfermo. Sostuvo que en la primera consulta el entonces cliente se disculpó varias veces por su vestimenta informal y le explicó que solía aparecer de traje en televisión. Como ella no tenía televisor y no sabía quién era, entendió que el motivo del encuentro era la salud del animal, al que Milei intentaba salvar. La médium aseguró que pudo comunicarse con el perro a través de una energía que percibía en el pecho.

Según su versión, transmitió a Conan la preocupación de Milei por su estado de salud y el animal se sintió mejor después. También afirmó que el vínculo continuó tras la muerte del perro, ocurrida en 2017, porque el dirigente volvió a contratarla para comunicarse con la mascota fallecida. Más tarde, siempre de acuerdo con su testimonio, la relación profesional siguió con los cinco clones creados a partir del material genético del animal. Esa etapa terminó varios años antes de que Milei asumiera la Presidencia en diciembre de 2023.

Los perros y la reserva oficial La crónica del diario estadounidense señaló que cuatro de los clones recibieron nombres de economistas vinculados al pensamiento libertario y que el quinto fue bautizado Conan. Melamed sostuvo que Milei considera a ese ejemplar la reencarnación del perro original y que habría reconocido de inmediato la distribución de su casa. La médium dijo además que, al intentar comunicarse con ese animal, experimentó una sensación de familiaridad que atribuye a sus capacidades telepáticas. En paralelo, la relación del Presidente con sus mascotas adquirió visibilidad pública durante su carrera política, mientras él mantiene bajo reserva buena parte de su vida cotidiana.

De acuerdo con la reconstrucción de The New York Times, solo uno de los perros fue visto públicamente desde que Milei asumió la Presidencia. Sobre los demás circularon versiones acerca de su estado de salud y posibles muertes, aunque sin confirmación. La nota también mencionó supuestas consultas del mandatario a sus perros para recibir consejos; un diplomático de alto rango y un antiguo amigo de Milei dijeron, bajo condición de anonimato, haberlo escuchado hablar de esas conversaciones. Consultado por periodistas, Milei respondió que lo que sucede dentro de su casa pertenece a su vida privada y, en 2023, al referirse a Conan, dijo: “Si me da un consejo, es un genio”.

Quién es Melamed Celia Melamed tiene 67 años y formación en medicina veterinaria y bacteriología. Según contó, comenzó a interesarse por la supuesta comunicación telepática con animales en 2008, después de leer un libro sobre el tema y participar en distintos cursos. Actualmente trabaja desde su departamento de Buenos Aires y cobra USD 35 por hora para intentar comunicarse con perros, gatos, tortugas y pájaros. El periodista Jack Nicas visitó su casa en dos oportunidades y observó algunas sesiones, en las que la mujer miraba fotografías, cerraba los ojos y decía establecer contacto con los animales. También recogió testimonios de clientes que atribuyeron mejoras en el comportamiento de sus mascotas a esas experiencias.

Melamed calculó que capacitó a unas 700 personas en sus talleres y aseguró que, después de que trascendió su relación con Milei, llegó a tener una lista de espera de dos meses. Entre quienes asistieron a sus cursos estuvo Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia, a quien ubicó en un taller alrededor de 2019. La médium sostuvo que durante los meses siguientes la hermana del Presidente le escribió para pedirle orientación y que finalmente la reemplazó en la comunicación con los perros. Ni Javier ni Karina Milei respondieron a las solicitudes de comentarios del diario estadounidense.

La dedicatoria La nota cerró con un dato que la propia Melamed dijo conservar en su departamento: un libro escrito por Milei con una dedicatoria manuscrita. Según reprodujo Jack Nicas, el mensaje comienza con la frase “Para Celia, GENIO TOTAL DEL UNIVERSO” y concluye con “el ser de luz que me ayudó a encontrar el camino”. Ese elemento quedó como parte del registro periodístico sobre el vínculo entre el Presidente, su entorno más cercano y la médium que dijo haberlo asistido durante años.