El organismo resolvió por 18 votos contra tres que no corresponde suspender Sea Lion en esta instancia. La decisión no cerró la disputa de fondo ni la cuestión de soberanía.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó por 18 votos contra tres el pedido de Argentina para suspender las actividades del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas británicas en aguas próximas a las Islas Malvinas. La resolución fue leída en Hamburgo por el presidente del organismo, el juez camerunés Maurice Kamga. El pronunciamiento deja, por ahora, sin restricciones inmediatas al consorcio integrado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Competencia limitada

El tribunal consideró que, para resolver los planteos presentados por el país, primero debería pronunciarse sobre una disputa de soberanía territorial. Esa cuestión, según la resolución, excede sus competencias en esta instancia. La votación contó con 21 magistrados: los 19 integrantes del organismo y dos jueces ad hoc, Raúl Vinuesa, designado por Argentina, y Vaughan Lowe, por el Reino Unido.

Alcance del fallo

La decisión no anticipa una definición sobre la jurisdicción del futuro Tribunal Arbitral del Anexo VII, la admisibilidad de los reclamos argentinos ni el fondo de la controversia. El tribunal tampoco resolvió sobre los cuatro planteos formulados por Argentina, vinculados con los derechos sobre la plataforma continental, la explotación unilateral de recursos, las obligaciones ambientales y el agravamiento de la disputa. Todos esos puntos, sostuvo, exigen determinar antes qué país tiene soberanía sobre las Islas Malvinas y jurisdicción como Estado ribereño en las zonas en conflicto.

Cronograma petrolero

Con esta decisión, el cronograma previsto por el consorcio sigue vigente y contempla iniciar las perforaciones en marzo de 2027. El pronunciamiento del TIDM no habilita ni descarta una discusión posterior sobre la competencia de otros tribunales ni sobre la admisibilidad de la presentación argentina. En ese marco, la controversia permanece abierta en el plano jurídico, mientras el proyecto mantiene su planificación operativa.