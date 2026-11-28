Una adolescente de 17 años que permaneció desaparecida durante 521 días en Estados Unidos fue rescatada después de pedir ayuda a otro jugador a través del videojuego Among Us. La intervención de un joven de 16 años y de su madre permitió que el FBI recibiera información sobre su paradero y organizara un operativo en Oregon.

La víctima, identificada como Kylie Arellano, vivía en Utah y tenía 15 años cuando desapareció el 29 de mayo de 2025. Según informó Newsweek, su madre, Stephanie Coleman, contó que había intercambiado mensajes de buenas noches con ella poco antes de que su teléfono se apagara. Después, sus pertenencias quedaron abandonadas y no hubo noticias sobre su ubicación.

Durante más de un año, familiares y autoridades buscaron a la adolescente en distintos puntos de Estados Unidos y también en el extranjero, pero no consiguieron localizarla. La investigación determinó que Adam Harmel, de 39 años, había contactado a la joven a través de redes sociales. Según detalló la BBC, el hombre le dijo que tenía una discapacidad y problemas en las caderas, y utilizó ese relato para ofrecerle dinero y convencerla de viajar con él a Oregon.

Condiciones del cautiverio

Harmel la recogió en Utah, arrojó su teléfono a un río y la trasladó hasta su vivienda en Huntington. Allí la mantuvo encerrada en el sótano y, según la acusación, la obligó a dormir junto a una pared. De acuerdo con la investigación, Arellano sufrió golpes y agresiones sexuales. También habría sido obligada a quitarse los brackets con una pinza, una medida que habría buscado dificultar su identificación.

Uno de los compañeros de vivienda de Harmel declaró que conoció a la adolescente dos meses después de su llegada. Según su testimonio, el hombre la presentó como su novia. Durante el cautiverio, el acusado le permitió utilizar un teléfono sin servicio de datos móviles, pero con acceso a una conexión Wi-Fi, y esa posibilidad fue clave para que la joven pudiera comunicarse con otras personas.

En octubre, Arellano comenzó a conversar con Landon Tresp, un adolescente de 16 años, dentro de Among Us. El joven contó a la BBC que luego le habló a su madre, Khristina, sobre ese contacto. La comunicación pasó después a otra plataforma, donde la adolescente reveló su identidad y, el 31 de octubre, logró contar que estaba retenida en la casa de un hombre en Oregon, aunque no sabía en qué ciudad se encontraba. También manifestó que creía que la Policía había dejado de buscarla.

La videollamada y el operativo federal

Khristina se comunicó con Arellano a través de Discord y la ayudó a obtener información para ubicar el domicilio. Durante una videollamada, la joven mostró un cuchillo que Harmel guardaba junto a su cama y otros elementos del lugar donde permanecía. Con esos datos, las autoridades pudieron avanzar en la localización. El 1 de noviembre, agentes federales ingresaron al lugar y rescataron a la adolescente, que fue trasladada para recibir atención médica.

Harmel fue detenido posteriormente durante un control vehicular en Ontario, Oregon. Los investigadores también encontraron elementos en su vivienda que respaldarían el relato de la víctima. Hasta el momento, no se estableció un vínculo directo entre Harmel y alguna de las organizaciones mencionadas en la pesquisa.

La investigación sobre grupos violentos en internet

El caso también generó preocupación entre las autoridades federales por la actividad de grupos violentos y extremistas que utilizan videojuegos y redes sociales para contactar a menores. Según el Departamento de Justicia, Arellano habría sido blanco de redes como No Lives Matter y Maniac Murder Cult, vinculadas a la comunidad conocida como The Com. Esos grupos promueven amenazas, violencia y autolesiones entre jóvenes vulnerables.

El FBI de Salt Lake City y la Joint Terrorism Task Force investigan el caso junto con la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. El director del FBI, Kash Patel, afirmó que la agencia trabaja para identificar a los responsables de estas redes y llevarlos ante la Justicia. También confirmó que la adolescente había recibido mensajes que la alentaban a autolesionarse a través de plataformas de videojuegos.