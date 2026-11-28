Las autoridades talibanes de la provincia de Balj, en el norte de Afganistán, ordenaron omitir el nombre real de las mujeres en registros públicos y expedientes médicos. La directriz, difundida este mes de noviembre según reportes de El País, The Guardian y Zan Times, dispone que en su lugar se escriba “Bibi”, un término que en la cultura local significa “abuela” o “anciana”.

La medida se inscribe en un proceso más amplio de restricciones sobre la vida de las mujeres desde que los talibanes retomaron el poder hace cinco años. En este caso, el alcance alcanza tanto a documentos administrativos como a consultas y registros hospitalarios, lo que introduce consecuencias en el plano legal y sanitario. Activistas y defensoras de derechos humanos sostienen que el cambio no es solo nominal, sino que implica borrar la identidad individual de las mujeres en la esfera pública.

Denuncias y antecedentes

La activista afgana Lalah Osmany señaló que la regla excede una tradición conservadora y que apunta a deshumanizar a las mujeres y a quitarles presencia legal e histórica. Los testimonios reunidos por los medios citados y por activistas en el terreno advierten que, en la práctica, a algunas mujeres también se las identifica con términos despectivos como “cabra” o “ganado”. De acuerdo con esos reportes, la costumbre de evitar pronunciar el nombre de una mujer ya existía en zonas conservadoras, pero ahora se transformó en una obligación estatal.

La referencia histórica inmediata remite al primer gobierno talibán, entre 1996 y 2001, cuando se había llegado a borrar la palabra “mujer” de nombres de calles y espacios públicos. En la situación actual, la omisión del nombre propio también complica trámites patrimoniales y judiciales, porque sin identificación individual resulta más difícil reclamar herencias, propiedades o ejercer defensa en un proceso. El cambio, además, afecta la trazabilidad de los expedientes médicos y aumenta el riesgo de confusiones en diagnósticos y tratamientos.

Riesgo sanitario y alcance de la restricción

Médicos y especialistas citados en los reportes advirtieron que registrar a muchas pacientes bajo un mismo genérico, como “Bibi”, puede generar errores en historiales clínicos, recetas y seguimientos. Esa dificultad se agrava en un contexto en el que las mujeres afganas ya enfrentan trabas para ser atendidas por hombres y donde el propio régimen les prohibió trabajar o estudiar en el sector salud, lo que reduce el personal femenino disponible en hospitales. La organización Femena indicó que la medida fue reportada de manera local en Balj y que todavía no se aplica de forma uniforme en todo el país.

La nueva directriz se suma a una lista de más de 140 decretos y restricciones impuestas desde agosto de 2021. Según los datos incluidos en los reportes, las niñas tienen prohibido asistir a la escuela después de la primaria, desde septiembre de 2021 se cerró el acceso a la secundaria y luego a las universidades, y hoy solo el 7 % de las mujeres en Afganistán tiene empleo frente al 84 % de los hombres. También se les restringe el trabajo en oficinas públicas, organizaciones internacionales y ONG, además del acceso a parques, gimnasios y baños públicos sin compañía masculina.

En ese marco, las organizaciones citadas advierten que la medida sobre los nombres podría extenderse a otras provincias si se replica el patrón de decisiones anteriores. El dato a seguir es si la orden de Balj queda limitada a ese distrito o si se incorpora al sistema nacional de registros y hospitales, con impacto directo sobre documentación, atención médica y acceso a la justicia.