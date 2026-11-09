Un terremoto sacudió el centro de Japón este domingo por la mañana, dejó al menos 22 heridos y provocó destrozos en una amplia zona. La Agencia Meteorológica de Japón informó que la magnitud fue de 5,7, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos la ubicó en 5,5. La diferencia entre ambas mediciones responde a los sistemas de cálculo utilizados por cada organismo, y no altera la constatación de un evento sísmico de intensidad suficiente para generar daños materiales y lesiones.

Alcance del sismo

La zona afectada alcanzó áreas cercanas a la prefectura de Aichi, incluida la ciudad de Hamamatsu, además de las antiguas capitales de Kioto y Nara y prefecturas cercanas de Yamanashi, donde se encuentra el monte Fuji. El epicentro se localizó a unos 40 kilómetros por debajo de la superficie en la prefectura de Shizuoka. Según evaluaciones sísmicas oficiales, el movimiento más violento se sintió en Aichi.

Daños y heridos

Imágenes de la televisión japonesa mostraron ventanas de tiendas rotas y fragmentos de vidrio esparcidos por las calles. En una librería, cientos de ejemplares cayeron al suelo después de salir despedidos de los estantes. Entre los heridos hubo personas que cayeron por las escaleras mientras intentaban huir. El balance informado hasta el momento da cuenta de lesiones sin que se haya precisado una cifra oficial desagregada por ciudad.

Precauciones oficiales

La agencia meteorológica advirtió sobre posibles fuertes terremotos en los próximos días. Ayataka Ebita, funcionario de ese organismo, pidió: “Por favor, estén atentos a deslizamientos de tierra, caída de rocas y los posibles efectos de las lluvias”. La advertencia se vinculó con el riesgo de movimientos secundarios y con la inestabilidad del terreno en zonas expuestas a sismos.

Transporte y vigilancia

Los trenes bala Shinkansen circularon hoy a velocidades más lentas en las zonas afectadas como medida de precaución. La decisión busca reducir riesgos sobre una infraestructura que puede verse comprometida por movimientos telúricos. La agencia también indicó que hasta ahora no se detectó ningún cambio aparente en la placa de la Fosa de Nankai, donde científicos sostienen que podría producirse un megaterremoto. En un país expuesto de manera recurrente a los sismos, las autoridades mantienen protocolos de abastecimiento, refugio y evacuación que siguen vigentes tras este episodio.