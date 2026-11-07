El siniestro ocurrió en la Ruta de la Fruta, en Santo Domingo, e involucró a tres vehículos. Bomberos trabajaron en la extracción de víctimas atrapadas.

Un accidente de tránsito en la región de Valparaíso, en la zona centro de Chile, dejó al menos 12 fallecidos y 15 heridos tras el choque de un ómnibus y un camión tolva que también afectó a otros automóviles, informaron este sábado autoridades del país sudamericano.

El hecho ocurrió en la llamada Ruta de la Fruta, en la comuna de Santo Domingo, al oeste de la capital, según explicó a la prensa local el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones. El funcionario indicó que se trató de una información en desarrollo aportada por Carabineros, la policía uniformada chilena, y precisó que participaron tres vehículos: un camión, un bus y un automóvil. La magnitud del siniestro obligó a interrumpir las tareas normales de circulación en ese corredor vial.

Operativo de rescate La emergencia movilizó a unos 50 bomberos, que permanecieron en la zona para apoyar la recuperación de personas aún atrapadas en los vehículos, detalló el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, César Carreño. El oficial calificó el episodio como una colisión de alta energía y señaló que las labores de extracción se extendieron por cerca de una hora. Ese despliegue permitió asistir a los heridos y avanzar en la remoción de los restos de los rodados involucrados.

Estado de la investigación Por el momento, las autoridades no informaron las causas del choque ni precisaron la identidad de las víctimas. La versión oficial disponible se limita a la participación de tres vehículos y al saldo preliminar de fallecidos y heridos, en una causa que sigue en desarrollo. La evolución del número de víctimas y el resultado de las pericias viales serán los datos a seguir en las próximas horas.