La Fiscalía paraguaya confirmó el procedimiento en San Bernardino, en la causa por Ueno Bank. Medios locales informaron que en la casa se detectó una bóveda detrás de una pared falsa.

La Fiscalía de Paraguay confirmó este domingo el allanamiento de una residencia vinculada al destituido expresidente Santiago Peña, en San Bernardino, donde medios locales informaron que se detectó una bóveda oculta detrás de una pared falsa. El procedimiento se realizó en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank, que mantiene abiertas actuaciones por presuntas irregularidades financieras.

El Ministerio Público informó en un comunicado oficial que el operativo estuvo a cargo de las fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore, en un inmueble ubicado en la zona de Ciervo Cuá, departamento de Cordillera. Bajo el título “Causa Ueno Bank: realizan allanamiento en inmueble del expresidente Santiago Peña en San Bernardino”, la institución indicó que la diligencia se enmarca en las investigaciones sobre la entidad bancaria y que su objetivo es avanzar con las medidas previstas en la causa.

La Fiscalía señaló además que el allanamiento se inscribe en actuaciones iniciadas tras la imputación de Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. En su comunicación oficial, el organismo no mencionó el hallazgo de la bóveda, extremo que fue difundido por los diarios paraguayos ABC Color y Última Hora. Según ABC Color, el compartimiento estaba escondido detrás de una pared falsa y contaba con un mecanismo de seguridad de origen israelí que incluiría reconocimiento de iris.

Antecedentes de la propiedad La residencia allanada está en una zona residencial de San Bernardino, localidad turística situada a unos 50 kilómetros de Asunción. El inmueble tiene aproximadamente 1.015 metros cuadrados construidos sobre un terreno de más de 5.000 metros cuadrados y está valuado en unos dos millones de dólares, de acuerdo con la información publicada por los medios citados. La investigación sobre la casa se centra en las operaciones crediticias que habrían financiado su construcción.

Según documentación citada por esos diarios, Peña recibió dos préstamos simultáneos de Ueno Bank en mayo de 2024 por un monto superior a 3.500 millones de guaraníes, equivalentes a unos 560.000 dólares. Las cuotas mensuales previstas para esas operaciones ascendían a unos 239 millones de guaraníes, cifra que los medios compararon con varias veces el salario que percibía como presidente. La Fiscalía paraguaya mantiene abiertas actuaciones vinculadas con la administración de la entidad, el uso de fondos públicos y las operaciones financieras bajo investigación.

Próximos pasos Hasta el momento no se informó oficialmente qué contiene la bóveda ni si los investigadores lograron abrirla. El hallazgo suma un elemento nuevo a la pesquisa sobre el patrimonio del exmandatario, en una causa que sigue en trámite y cuyo desarrollo dependerá de las pericias y medidas que disponga el Ministerio Público paraguayo.