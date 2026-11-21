El movimiento ocurrió este viernes a las 19.09 y tuvo 129 kilómetros de profundidad, según el Instituto Geofísico del Perú. No se informó un balance de daños ni personas afectadas.

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes distintas regiones de Perú y fue percibido incluso en Lima. El sismo ocurrió a las 19.09.19, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), y tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento alcanzó una profundidad de 129 kilómetros y registró una intensidad V en la región de Junín. La magnitud y la profundidad del fenómeno fueron consignadas en el reporte sísmico oficial 2026-0818, difundido por el organismo. Las coordenadas informadas para el epicentro fueron -10.97 de latitud y -76.19 de longitud.

El temblor generó alarma entre los habitantes de las zonas donde se percibió, aunque la información proporcionada no incluye un balance de daños materiales ni personas afectadas. Tampoco se informaron medidas de emergencia ni restricciones posteriores asociadas al evento. En ese marco, el dato relevante para el seguimiento oficial es que el reporte sísmico quedó asentado con parámetros precisos de magnitud, profundidad y ubicación.

Al cierre de esta información, no había un parte complementario sobre consecuencias materiales o víctimas. La variable a seguir es si las autoridades peruanas difunden un balance actualizado sobre el alcance del movimiento telúrico en Junín, Lima y otras regiones alcanzadas por el sismo.