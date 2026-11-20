Ernest Simoni recitó en latín una oración de exorcismo en una misa en el santuario de San Pío de Pietrelcina. La transmisión registró gritos y sonidos de fondo durante el rezo.

Una misa en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo (Italia), terminó con un episodio inusual cuando el cardenal Ernest Simoni recitó en latín el Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, la oración de exorcismo compuesta por disposición del papa León XIII.

El momento ocurrió al cierre de la celebración religiosa y quedó registrado en la transmisión de Padre Pío TV. Mientras Simoni pronunciaba la plegaria, se escucharon gritos y otros sonidos de fondo, según se observa en el video difundido por ese medio. El episodio llamó la atención de quienes seguían la misa por la señal televisiva.

La oración y su sentido

Antes de iniciar el rezo, Simoni pidió a los presentes que oraran por la paz mundial, por el Papa y por las autoridades. Luego explicó el sentido de la plegaria atribuida a León XIII y la presentó como un recurso espiritual frente a las fuerzas del mal. En ese tramo, el cardenal la calificó como “la más poderosa para la paz y para eliminar todas las fuerzas satánicas”.

El purpurado también la vinculó con la súplica por la protección de la humanidad ante enfermedades, calamidades y guerras. Además, recordó la importancia de San Miguel Arcángel en la lucha espiritual, aunque aclaró que el texto recitado no era la breve oración a San Miguel que suele rezarse al final de algunas misas, sino el exorcismo de León XIII dirigido contra Satanás y los ángeles caídos.

Antecedentes del cardenal

El Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos fue publicado por disposición del papa León XIII e incluye entre sus primeras invocaciones una frase del salmo 67 (68): “Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos; huyan de su presencia los que lo odian”. No fue la primera vez que Ernest Simoni recitó públicamente esa oración: el 25 de octubre de 2025 también lo hizo en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, tras una misa presidida por el cardenal Raymond Burke durante la peregrinación internacional Ad Petri Sedem.

Simoni, de origen albanés, pasó varios años en prisión durante el régimen comunista de Albania por su condición de sacerdote. Su testimonio de persecución religiosa lo convirtió en una figura reconocida dentro de la Iglesia, según recordó el sitio católico EWTN News. El registro difundido en Italia suma un nuevo antecedente público de esa práctica litúrgica y deja abierta su continuidad en celebraciones futuras.