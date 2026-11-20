El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó este viernes que las garantías de seguridad para Ucrania podrían discutirse sólo después de que Kiev reconozca como no negociable la exigencia de Moscú de que ese país no ingrese a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El funcionario sostuvo que su gobierno no se opone al diálogo, pero descartó discutir la adhesión ucraniana a la alianza militar. La definición vuelve a ubicar en el centro de la negociación una condición que Moscú considera inaceptable para cualquier entendimiento de seguridad.

Postura de Moscú

Ryabkov señaló que la incorporación de Ucrania a la OTAN es “una opción completamente inaceptable” para Moscú. También rechazó las propuestas de otorgar a Kiev un estatus equivalente al de un miembro de la alianza o de ensayar una solución alternativa. “Incluso la idea de una fórmula de ‘cuasiadhesión’ de Kiev a la OTAN, o la búsqueda de algún tipo de ‘solución creativa’ al respecto, es una opción inaceptable para nosotros”, afirmó el viceministro.

Señal desde Washington

En paralelo, Jared Kushner, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, anticipó que Rusia aceptaría que la Unión Europea intervenga en un mecanismo multilateral de negociación sobre Ucrania. Además, indicó que Moscú veía con buenos ojos una garantía de seguridad para Kiev basada en el artículo 5 del tratado de la OTAN, que establece la defensa colectiva entre sus miembros. Kushner formuló esas declaraciones en una conferencia de prensa conjunta en Berlín con líderes europeos y ucranianos, tras una reunión de la Coalición de Voluntarios.

Alcance de la negociación

El representante de Trump remarcó la necesidad de retomar el diálogo directo entre Europa y Rusia. Según dijo, Moscú manifestó su intención de evitar que se produzca otra guerra una vez que termine el conflicto actual, de acuerdo con lo consignado por la Agencia Noticias Argentinas. También planteó que cualquier garantía de seguridad debería contar con un mecanismo de supervisión, verificación y disuasión. Ese esquema, en la práctica, apunta a definir cómo se controlarían eventuales compromisos de cumplimiento si avanzara una negociación sobre el fin de la guerra.

Lo que sigue

Kushner añadió que una garantía de seguridad similar a la prevista en el artículo 5 sería un paso importante desde la perspectiva de Estados Unidos, aunque aclaró que Trump está abierto a esa idea sólo si sirve a los intereses estadounidenses. Con esa posición, la discusión queda atada a tres variables: la negativa rusa al ingreso de Ucrania en la OTAN, la eventual participación de la Unión Europea en la negociación y el formato de las garantías de seguridad que puedan acordarse en una etapa posterior.