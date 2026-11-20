El presidente de El Salvador se anotó para las elecciones de 2027 ante el Tribunal Supremo Electoral. Prometió completar obras y sostener becas mientras la oposición también registró postulantes.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizó el jueves ante el Tribunal Supremo Electoral su inscripción como candidato para las elecciones generales de 2027, con el objetivo de conseguir un tercer mandato consecutivo. La presentación se hizo en el último día del plazo fijado por el organismo electoral, según su calendario oficial. La definición abre una nueva etapa en un proceso marcado por la continuidad del oficialismo y por la discusión política sobre la concentración de poder.

Ante unos 3 mil simpatizantes, Bukele se presentó junto al vicepresidente Félix Ulloa, que también registró su candidatura para buscar la reelección en el cargo. El mandatario sostuvo que era necesario salir a votar y pidió a sus seguidores que convoquen a familiares y amigos para que participen de los comicios. También afirmó que el 28 de febrero debe ser “una fiesta nacional” y que todos deben votar “en masas”, según lo expresado durante el acto.

Argumentos de campaña

En ese marco, Bukele aseguró que El Salvador “no va a volver al pasado” y que la democracia prevalecerá en las próximas elecciones, en un escenario en el que, según dijo, hay 11 partidos habilitados para postular candidatos. Además, pidió no confiar en las encuestas y remarcó que “nadie gana con encuestas” y que el voto debe ser “marcado, depositado, contado, defendido y transmitido”, de acuerdo con la información difundida por la agencia Xinhua. El planteo buscó reforzar la movilización electoral en el tramo final del registro de candidaturas.

El dirigente, que integra el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), sostuvo que su objetivo de ir por seis años más es terminar obras en hospitales, rutas y puentes. También dijo que busca mantener las becas universitarias y de primera infancia. Esos compromisos quedaron planteados como parte de la justificación política de su postulación, en un contexto en el que la gestión oficialista intenta sostener su agenda de infraestructura y asistencia educativa.

La oposición registrada

La exdiputada derechista Mayteé Iraheta, de 38 años, inscribió su candidatura para competir en las elecciones de febrero de 2027 como abanderada del exgobernante partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Al presentar su postulación, dijo que representa una opción para quienes “no se sienten representados” por el gobierno y quieren “mostrar a través del voto ese descontento”. La dirigente afirmó tener “altas expectativas” de ganar, aunque reconoció a la AFP que el panorama es “bastante complejo” por la concentración de poder del mandatario.

Su candidatura se suma a la del médico izquierdista Rafael Aguirre, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), según un artículo de France 24. En paralelo, ARENA arrastra una pérdida de peso político: gobernó entre 1989 y 2009, pero en las elecciones de 2024 obtuvo casi el 6% de los votos frente a más del 84% de Bukele, y hoy cuenta con apenas dos diputados en el Congreso, dominado por el oficialista Nuevas Ideas.

Antecedentes y próximo escenario

El presidente de ARENA, Carlos Saade, afirmó frente a una concentración de simpatizantes que “ya le dimos la oportunidad a este gobierno siete años y en siete años no han podido resolver muchos problemas”. La referencia refleja el intento opositor de capitalizar el desgaste del oficialismo, aunque con una estructura parlamentaria muy reducida. En ese marco, también pesa el antecedente judicial del expresidente Antonio Saca, que gobernó entre 2004 y 2009 y estuvo diez años preso por peculado y lavado de dinero; recuperó su libertad a fines de octubre. Con las candidaturas ya registradas, el calendario electoral queda ahora a la espera de la siguiente instancia oficial del proceso.