El temblor se sintió en varias ciudades, entre ellas Bogotá y Cali. Las autoridades verifican si hubo daños mientras sigue la secuencia en Chaparral.

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió este martes distintas regiones de Colombia y tuvo epicentro en Chaparral, en el departamento de Tolima. El movimiento se percibió en ciudades como Bogotá, Cali, Manizales y Armenia, entre otras, según el reporte difundido.

El temblor reavivó la preocupación por la actividad sísmica que se registra en Chaparral desde el 20 de septiembre. De acuerdo con los registros del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entre el 20 y el 30 de septiembre se localizaron más de 1.100 movimientos de magnitud superior a 2,0. El organismo señaló además que una secuencia de esas características no tenía antecedentes documentados desde la puesta en funcionamiento de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

Protocolos preventivos Tras el sismo, distintas autoridades activaron dispositivos de verificación. La Alcaldía de Cali informó que puso en marcha el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, mientras que los organismos de emergencia comenzaron a monitorear la situación y a revisar eventuales consecuencias en la infraestructura y en la población.

La Gobernación del Valle comunicó que, hasta el momento, los coordinadores y organismos de socorro del departamento no habían reportado daños. En paralelo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indicó que sigue el relevamiento junto con las autoridades locales para determinar el estado de las zonas afectadas. Esa verificación es la que definirá si el episodio deja afectaciones materiales o solo una percepción amplia del movimiento.

Antecedente reciente El episodio también reactivó el recuerdo del terremoto del 10 de agosto, con magnitud 7,4 y epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Según el balance oficial citado, ese evento dejó 335 muertos, 103 desaparecidos, 4.516 heridos y cerca de 500.000 personas afectadas. La evolución de la secuencia en Tolima seguirá bajo monitoreo de los organismos técnicos y de emergencia en las próximas horas.