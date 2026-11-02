El excandidato asistió a una misa en Fort Lauderdale con su familia. Mantiene causas abiertas por lavado de activos y corrupción en Brasil.

El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro reapareció en público al asistir a una misa en la Casa de Oración Celeiro, en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Fue su primera aparición pública después de salir de Brasil, según el texto difundido. La presencia ocurrió en una iglesia evangélica con la que mantiene un vínculo cercano el pastor Paizão.

De acuerdo con el material, Flávio Bolsonaro perdió el balotaje del 24 de octubre frente al presidente reelecto Luiz Lula da Silva. Dos días después, salió de Brasil vía Argentina rumbo a Estados Unidos, donde ya se encontraba su hermano Eduardo, condenado a cuatro años de prisión por coacción a la justicia. Ese contexto ubica su reaparición en medio de la derrota electoral y de un cuadro judicial todavía abierto para su entorno familiar.

Vínculo religioso y político

Durante el servicio dominical, según el diario citado en el material, el pastor Paizão le dijo: “No ganaste ni perdiste porque con Jesús no se pierde. Y si pierdes, sigues ganando”. La frase fue pronunciada en una ceremonia en la que el excandidato estuvo acompañado por su familia. La Casa de Oración Celeiro fue fundada en 2025 por el pastor André Fernandes y su esposa, Quézia.

Antecedentes judiciales

El texto señala además que Flávio Bolsonaro tiene abiertas en Brasil varias causas por lavado de activos y corrupción. No se informan en el material nuevas decisiones judiciales sobre esos expedientes, pero sí se consigna que el propio dirigente cuestionó el proceso que enfrenta. En un mensaje publicado el mismo domingo en X, afirmó: “No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice”.

En esa publicación, el primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro sostuvo que su decisión de salir de su país respondió a un proceso judicial que, según dijo, “está muy lejos de ser justo e imparcial”. También expresó: “Esto no es democracia”. El mismo texto agrega que, tras arribar a Florida el martes pasado, se autoproclamó primero “presidente electo” y luego corrigió esa definición por la de “líder”.

La secuencia deja como dato central que su reaparición pública ocurrió en Estados Unidos, en una iglesia con la que mantiene cercanía política y religiosa, mientras permanecen vigentes las causas abiertas en Brasil. El próximo elemento a seguir es la evolución de esos expedientes y el alcance que pueda tener su permanencia fuera del país.