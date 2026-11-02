El presidente reconoció que el oficialismo suele perder en esos comicios y habló de un gran esfuerzo republicano. El resultado puede redefinir el Congreso y su margen de gestión.

A menos de 24 horas de las elecciones legislativas en Estados Unidos, Donald Trump admitió que el partido del presidente suele perder en los comicios de mitad de mandato, aunque sostuvo que los republicanos hicieron un esfuerzo importante para evitar una derrota. Lo dijo este lunes en su último discurso de campaña antes de la votación, frente al Monumento a Lincoln, en Washington. El acto estaba orientado a movilizar al electorado oficialista, pero buena parte de la intervención quedó centrada en la renovación de un estanque de la capital estadounidense.

“Por alguna razón, el presidente en ejercicio no gana las elecciones de mitad de mandato. Pero hicimos un esfuerzo muy grande”, afirmó Trump. En el mismo mensaje calificó los comicios de este martes como “las elecciones de mitad de mandato más importantes, creo, de nuestra vida” y lanzó críticas a los candidatos demócratas, a quienes describió como “los más extremistas y peligrosos de la historia estadounidense”.

Obra pública y cierre electoral

El escenario elegido para el mensaje final fue el Reflecting Pool, el espejo de agua que se extiende frente al Monumento a Lincoln y cuya restauración estuvo rodeada de controversias. Trump anunció su reapertura y dedicó los primeros 23 minutos de su intervención a describir las obras realizadas allí y en otros espacios públicos de Washington. Mostró fotografías de cañerías deterioradas, explicó detalles de la renovación y elogió el resultado. “El estanque está mejor y más hermoso que nunca”, aseguró, e incluso bromeó con la posibilidad de bautizarlo con su propio nombre.

Mientras los candidatos republicanos disputaban los últimos votos en estados decisivos, el presidente permanecía en Washington para presentar una obra pública. Venía de una gira de campaña con más de 25 actos en las últimas semanas y tenía previstas nuevas intervenciones telefónicas para respaldar a sus candidatos. El estanque había reabierto en junio después de una primera restauración, pero volvió a cerrarse por problemas en el revestimiento y la aparición de algas.

Antecedentes de la restauración

Trump atribuyó los daños a actos de vandalismo, aunque la Fiscalía federal reconoció que existían pruebas de una instalación defectuosa y retiró los cargos contra un exdeportista olímpico acusado inicialmente por los desperfectos. Ese antecedente quedó en el centro de una obra que el mandatario usó como parte de su cierre de campaña, en medio de un clima electoral adverso para el oficialismo. Recién después de ese tramo ingresó al terreno estrictamente electoral, con una defensa de su gestión económica y una serie de ataques a la oposición.

El presidente sostuvo que los ingresos personales alcanzaron niveles históricos y que la pobreza se encontraba en mínimos récord, aunque advirtió que esos supuestos logros perderían relevancia si los demócratas recuperaban el Congreso. “Todo eso no importa si vamos a ser tan insensatos como para permitir que quienes odian a nuestro país ganen una elección”, afirmó. También acusó a sus rivales de promover fronteras abiertas, aumentos de impuestos, restricciones a las armas y políticas energéticas que, según dijo, elevarían los costos para los estadounidenses.

Lo que está en juego

Los republicanos llegan a las urnas con una mayoría de 53 a 47 bancas en el Senado, mientras que los demócratas aspiran a recuperar también la Cámara de Representantes, donde se renuevan los 435 escaños. Las últimas encuestas anticipan una posible derrota republicana de magnitud, con chances de que la oposición recupere ambas cámaras, incluso con ventajas en estados tradicionalmente favorables al oficialismo como Texas y Kansas, aunque la disputa por el Senado sigue abierta.

Una derrota en ambas cámaras dejaría a Trump frente a un Congreso opositor, con mayores dificultades para aprobar leyes y confirmar funcionarios, además de la posibilidad de enfrentar nuevas investigaciones parlamentarias. El resultado de este martes definirá si los republicanos conservan capacidad de maniobra en la segunda mitad del mandato o si la correlación de fuerzas en el Capitolio cambia desde el inicio del próximo tramo legislativo.