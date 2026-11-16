El papa continuó saludando a los fieles tras el impacto y participó de la misa de despedida en Lima. El episodio ocurrió antes de su regreso a Roma.

El papa León XIV recibió el impacto de un objeto arrojado desde la multitud mientras se desplazaba en el papamóvil por Lima, este lunes 16 de noviembre, durante su última jornada en Perú. Según las imágenes difundidas por medios peruanos, el elemento habría sido un pequeño rosario lanzado por uno de los asistentes. El episodio ocurrió en inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, donde se concentraron cientos de personas antes de la misa de despedida.

Tras el impacto, el pontífice se llevó la mano al rostro y frotó la zona afectada. Pese a ese momento, continuó saludando a los fieles desde el vehículo y no hubo indicios de lesiones de gravedad ni de cambios en la agenda prevista. La secuencia se produjo en el cierre de una visita de seis días en Perú, dentro de una gira de 12 días por Sudamérica.

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Desarrollo de la visita

El hecho llamó la atención porque León XIV suele destacarse en sus apariciones públicas por su habilidad para atrapar los objetos que le arrojan los asistentes. Durante su gira recibió muñecos de peluche y banderas, y también quedó registrado cuando aceptó una pizza ofrecida por habitantes de Chicago durante una audiencia en la Plaza de San Pedro, en Roma. En esta oportunidad, sin embargo, no logró interceptar el objeto antes del golpe.

Antecedentes recientes

El pontífice también había protagonizado otro episodio similar en Roma, cuando intentó recibir uno de los elementos lanzados por la multitud y terminó golpeando accidentalmente al camarógrafo del Vaticano que viajaba en la parte trasera del papamóvil. Luego se disculpó con ese trabajador. Ese antecedente muestra el margen de riesgo que implican estos desplazamientos en medio de concentraciones numerosas.

Cierre de la gira

Durante la misa de despedida, León XIV agradeció a los peruanos por la hospitalidad recibida y se refirió al país como su patria. La jornada marcó el cierre de su agenda en territorio peruano antes del regreso a Roma. A 71 años, el pontífice volvió a quedar en el centro de la atención por sus interacciones con los fieles, en un tramo final de visita que no registró alteraciones oficiales del programa.