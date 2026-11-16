El papa León XIV concluye hoy en Lima su primera visita a Sudamérica desde el inicio de su pontificado, tras un recorrido de once días por Uruguay, Argentina y Perú. La misa de cierre se celebra ante 1.500.000 fieles, según la información difundida en la cobertura de la gira. El cierre de la agenda marca el final de un viaje con fuerte despliegue pastoral y alto impacto público en los tres países.

Durante la homilía, Robert Prevost afirmó: “Al final de mi visita apostólica, también quiero confirmarlos en la fe y en la caridad y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo, en donde quiera que nos encontremos abriendo el corazón a Dios podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”. También agradeció la hospitalidad y sostuvo ante la multitud que el mundo vive “en un mundo herido por la prepotencia”, al citar la vida de santo Toribio de Mogrovejo para recordar que “los únicos que no pueden esperar son los pobres”.

Agenda final en Lima

La jornada comenzó a las 08:30 locales, con una visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Luego, desde las 10:30, presidió la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, en Lima. Más tarde, a las 13:15, está prevista la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao. El vuelo de regreso al Vaticano partirá a las 13:45 y su arribo al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino está previsto para el martes a las 10.25 hora italiana.

Recorrido regional

La gira comenzó el viernes 6 en Uruguay, con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida, y continuó en Argentina, donde pasó por la capital argentina, Claypole, Córdoba y Luján. En ese tramo celebró una misa multitudinaria en Palermo, visitó el Cottolengo don Orione y mantuvo encuentros religiosos, con el mundo del trabajo y la juventud. El miércoles 11, León XIV concluyó su paso por la Argentina y viajó a Perú, país al que considera su casa tras haber vivido allí durante casi dos décadas.

Balance y proyecciones

Según cálculos del gobierno, la visita movilizó a más de seis millones de personas; otras fuentes elevaron la cifra a 7,5 millones. La gira también disipó dudas sobre su salud, a menos de un mes de la operación por un tumor maligno en el pulmón derecho realizada el 13 de octubre en la clínica Gemelli, de Roma. En sus apariciones públicas, el Papa se mostró activo y sin signos visibles de cansancio, pese al itinerario de once días y diez ciudades. Con su partida desde Lima, queda cerrada la primera gira latinoamericana de su pontificado y se abre ahora la etapa de regreso a la actividad en el Vaticano.