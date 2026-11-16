Las lluvias asociadas al fenómeno mantienen a 1.020 personas en albergues y refugios temporales. La alerta roja nacional rige desde el 29 de agosto.

Las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño dejaron 14 personas fallecidas y 77.510 perjudicadas en Ecuador desde el 29 de agosto, cuando se declaró la alerta roja nacional, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El organismo detalló este lunes que las víctimas mortales se registraron en las provincias andinas de Azuay y Pichincha, cuya capital es Quito, y en las costeras El Oro y Guayas, además de en la isla de Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas. La dispersión territorial de los daños muestra que el evento afectó tanto a la sierra como a la costa y a la región insular.

Impacto territorial Desde finales de agosto, las precipitaciones provocaron 1.533 eventos adversos en las 24 provincias del país y alcanzaron 166 municipios, según la SNGR. De las personas perjudicadas, 50.018 figuran como afectadas y otras 27.492 como damnificadas. En paralelo, 21.201 viviendas sufrieron daños y 94 quedaron destruidas.

Infraestructura y asistencia Las lluvias también afectaron 29,63 kilómetros de carreteras, 29 puentes y 42 centros de salud, de acuerdo con el reporte oficial. Por el momento, 1.020 personas permanecen alojadas en 10 albergues y refugios temporales habilitados en distintas provincias del país. La provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, concentra el mayor número de perjudicados, con 25.354 personas.

Contexto climático Ecuador permanece en alerta roja desde el 29 de agosto por El Niño, fenómeno caracterizado por el calentamiento de las aguas del Pacífico, que altera los patrones de lluvia. En ese país suele provocar precipitaciones intensas e inundaciones en la costa y sequías prolongadas en la sierra. La evolución de las lluvias y la permanencia de personas en refugios siguen siendo las variables centrales a monitorear en las próximas semanas.