Un juez ordenó que el expresidente Santiago Peña, detenido preventivamente en el Regimiento Escolta Presidencial por la causa vinculada al colapso de Ueno Bank, sea trasladado a una cárcel militar luego de denuncias sobre presuntos privilegios dentro de su lugar actual de reclusión.

Este lunes, el juez Osmar Legal dispuso que Peña, que cumple 48 años, sea llevado a la penitenciaría militar de Viñas Cue. El exmandatario está bajo investigación por supuesta lesión de confianza, asociación criminal y otros presuntos delitos, en una causa que también involucra a coprocesados alojados en esa misma instalación militar. La resolución fue informada por el diario ABC y difundida por Noticias Argentinas.

En su decisión, Legal ordenó que las autoridades de la cárcel castrense “arbitren todas las medidas de seguridad necesarias para precautelar la vida y la integridad física del citado imputado” y que se le asigne un lugar de reclusión “que garantice su aislamiento respecto de las demás personas privadas de libertad y, particularmente, de los coprocesados”. Además, el juzgado pidió un informe detallado sobre los protocolos y medidas de seguridad que se aplicarán durante su permanencia en ese establecimiento.

Denuncias sobre el lugar de detención El traslado se produjo después de que trascendieran denuncias sobre supuestos privilegios en el Regimiento Escolta, entre ellos la aparente instalación de un gimnasio y un sistema de climatización para uso de Peña dentro del establecimiento militar. Según fuentes de ABC, además contaba con una pequeña sala de estar que funciona como antesala de su habitación. En ese contexto, este lunes el presidente Pedro Alliana ordenó la destitución del comandante del Regimiento Escolta, el coronel José David Daiub.

La causa financiera Peña fue imputado por lesión de confianza, asociación criminal y administración en beneficio propio en el marco de la investigación sobre las circunstancias del colapso de Ueno Bank y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez. Según el texto original, el expresidente fue accionista del grupo hasta marzo de 2025 y tanto el banco como su matriz registraron un crecimiento desde que asumió la Presidencia de la República en 2023, con captación de depósitos de fondos del Estado y contratos estatales. El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank tras determinar que la entidad se volvió insolvente, en parte por presuntos créditos irregulares a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

Junto con Peña fueron imputados varios directivos de Ueno Bank y del Grupo Vázquez, además de exdirectivos del Banco Central del Paraguay. La medida judicial sobre el traslado deja abierto el seguimiento de las condiciones de alojamiento en Viñas Cue y de la evolución procesal de la causa que investiga el colapso de la entidad financiera.