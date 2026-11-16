Una locomotora se salió de las vías en la Comunidad de Madrid y dejó herido al maquinista. Adif cortó la circulación y Renfe organizó traslados por carretera.

Una locomotora de un tren de mercancías descarriló este domingo a la madrugada en la línea que une Madrid con Ávila, entre Robledo de Chavela y Zarzalejo, en la Comunidad de Madrid. El maquinista resultó herido y fue trasladado a un hospital, según informaron fuentes de Emergencias de la Comunidad de Madrid. El episodio se produjo alrededor de las 3:48 y obligó a interrumpir el servicio en ese tramo.

De acuerdo con esas mismas fuentes, el conductor sufrió dolores en la espalda y fue derivado al hospital Puerta de Hierro, aunque su estado no revestía gravedad. La circulación quedó suspendida entre Zarzalejo y Robledo de Chavela, lo que afectó a los servicios de media distancia entre Madrid y Ávila. Adif, administrador de la infraestructura ferroviaria, dispuso el corte preventivo de la vía mientras se evaluaban las condiciones del tendido.

Transporte alternativo Renfe organizó un operativo de autobuses para trasladar a los pasajeros afectados por la interrupción. La medida buscó sostener la conectividad mientras continuaban las tareas de revisión y restablecimiento del tramo siniestrado. El incidente se sumó a una serie de episodios que han puesto bajo observación la seguridad ferroviaria en España.

Antecedentes recientes La preocupación por la infraestructura ferroviaria se agravó a partir de dos accidentes graves ocurridos este año. En enero, un choque entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, dejó 46 muertos y más de un centenar de heridos, cuando un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva colisionó con una formación de Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid. Más tarde, el 28 de octubre, en Urda, Toledo, un tren AVE de Renfe chocó contra una formación de Iryo detenida, con un saldo de 69 fallecidos y más de 200 heridos, según los balances difundidos tras la tragedia.

Repercusiones políticas La sucesión de accidentes derivó en una crisis política y sindical. Tras esos siniestros, el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, dejó su cargo en medio de cuestionamientos por la gestión del sistema ferroviario, mientras los trabajadores del sector reclamaron medidas para reforzar la seguridad y revisar el mantenimiento de las vías. El descarrilamiento de este domingo no dejó víctimas fatales, pero reactivó la atención sobre el estado de la red y sobre el tiempo que demandará normalizar la circulación entre Madrid y Ávila.