Dos heridos leves tras el impacto entre un Boeing 737 de Copa y un Boeing 767 de carga de UPS en Miami.

Un Boeing 737 de Copa Airlines y un Boeing 767 de carga de UPS colisionaron mientras rodaban por las pistas del Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos. El accidente, ocurrido en la noche del sábado, dejó dos personas con heridas leves y se produjo un día después de la suspensión y cancelación de vuelos en todo el territorio estadounidense.

Greg Chin, director de comunicaciones del aeropuerto, informó que los heridos recibieron atención médica en el lugar por parte de los equipos de bomberos y rescate.

La Administración Federal de Aviación (FAA) detalló a CNN que la punta del ala del Boeing 737 de Copa Airlines impactó contra la nariz del Boeing 767 de UPS mientras ambas aeronaves rodaban por la pista.

Según la información preliminar de la FAA, los controladores aéreos habían indicado a la tripulación del avión de UPS que cediera el paso al vuelo de Copa Airlines, que acababa de aterrizar procedente de la Ciudad de Panamá. Sin embargo, la maniobra no se habría realizado como estaba previsto y el contacto entre las aeronaves se produjo en un cruce de las calles de rodaje.

Las grabaciones de las comunicaciones entre los pilotos y la torre de control permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. "Alguien nos ha golpeado", advirtió el piloto de Copa Airlines después del impacto. Minutos más tarde, agregó: "Parece que nos falta la punta del ala izquierda". Por su parte, el piloto del avión de UPS reconoció lo sucedido durante la comunicación con la torre: "Sí, nos pasamos de la raya, y entonces él nos rozó con el ala".