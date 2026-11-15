El Papa estuvo en Cusco y luego en Pucallpa, donde escuchó reclamos indígenas. También denunció la explotación de la Amazonia y el agravamiento de heridas sociales.

El papa León XIV encabezó este domingo una de las jornadas más exigentes de su viaje a Perú, con actividades en Cusco, a 3.400 metros de altura, y en Pucallpa, en la región amazónica. En ambos destinos, el Sumo Pontífice combinó actos litúrgicos con mensajes referidos a los pueblos originarios y a la situación de la Amazonia.

La agenda comenzó temprano, con el traslado desde la Base Aérea de Chiclayo, donde fue obispo, hacia Cusco. Allí recorrió las calles principales en el papamóvil y luego visitó el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, donde se reunió con fieles y representantes de la piedad popular. La actividad marcó el inicio de una jornada con fuerte carga simbólica para la Iglesia en una ciudad de alta densidad religiosa y patrimonial.

Más tarde, en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María de Cusco, el Papa presidió la oración del Ángelus ante una multitud de creyentes. Durante ese momento, afirmó: “Qué inmensa responsabilidad llevamos en nuestras manos de barro. No tengamos miedo de entregar la vida, de desgastarnos por Cristo. Así nos convertiremos en signos visibles de la misericordia. Este el mejor camino para promover las vocaciones”.

Reclamos amazónicos

La gira continuó por la tarde en Pucallpa, donde León XIV denunció la explotación de la Amazonia y cuestionó el trato que reciben las comunidades indígenas. En su mensaje mencionó el asesinato de líderes, los abusos sexuales y el abandono de las instituciones como parte de las heridas que afectan a esos territorios. El Papa, que pasó 20 años en Perú como misionero y después obispo de Chiclayo, dio así continuidad a una línea pastoral que ya había sido planteada por su antecesor.

En el Malecón de Yarinacocha, junto al río Ucayali, afluente del Amazonas, asistió a bailes y cantos tradicionales de distintas comunidades y escuchó sus reivindicaciones. Allí citó la exhortación apostólica Querida Amazonía, de Francisco, quien había expresado: “Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida”.

En ese mismo contexto, el Papa sostuvo que “lamentablemente, la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado”. La actividad dejó planteado el eje del tramo amazónico de su viaje: la defensa de las comunidades originarias y la denuncia de los efectos sociales de la explotación territorial. El itinerario previsto para la jornada incluía la continuidad de las actividades en Pucallpa, en una región atravesada por reclamos ambientales, sociales y pastorales.