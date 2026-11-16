El presidente de EE.UU. inicia una gira por Asia con reuniones comerciales y un encuentro trilateral con Xi y Putin. La agenda incluye Manila, Shenzhen y un posible acuerdo con Tailandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partirá el lunes hacia Asia en una gira centrada en acuerdos económicos y en conversaciones nucleares trilaterales con Rusia y China. El recorrido comenzará en Manila y seguirá hacia Shenzhen, en un contexto de reacomodamiento político en Washington.

El viaje se produce después de varios días en los que Trump mantuvo una menor exposición pública, mientras una suspensión de operaciones en tierra a nivel nacional alteró el tráfico aéreo y el gobierno recibió cuestionamientos por su respuesta. Esa coyuntura interna le da a la gira un valor político adicional, porque el mandatario busca desplazar el foco hacia la agenda exterior en medio de las repercusiones de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, en las que su partido perdió ambas cámaras del Congreso.

China, Nvidia y controles de exportación

La visita también estará atravesada por la controversia en torno a Nvidia, fabricante de chips y uno de los mayores actores del sector tecnológico. Funcionarios del gobierno intentaron restarle peso al vínculo entre Trump y Jensen Huang, quien renunció la semana pasada como director general tras admitir una relación extramatrimonial con una presunta agente del gobierno chino. Beijing sostuvo que no estuvo involucrado y funcionarios de Estados Unidos, que hablaron bajo reglas fijadas por la Casa Blanca, indicaron que Trump no prevé plantear el tema a Xi Jinping.

Según el material difundido, Huang acompañó a Trump en el Air Force One durante el último viaje presidencial a China en mayo y mantuvo una presencia esporádica cerca del mandatario en la Casa Blanca. Trump afirmó que Estados Unidos necesita preservar su liderazgo en inteligencia artificial y advirtió sobre consecuencias graves si China gana esa competencia. En paralelo, el escrutinio sobre las decisiones del gobierno vinculadas con Nvidia aumentó por el retraso del Departamento de Comercio para restringir exportaciones de chips a una empresa dirigida por la presunta espía china mencionada en el caso.

Agenda comercial y nuclear

En Filipinas, Trump se reunirá con líderes del Sudeste Asiático que buscan apoyo de Estados Unidos frente a la presión de Beijing en la región. La Casa Blanca informó, además, que prevé firmar un acuerdo comercial con Tailandia durante la escala en Manila. Luego, la gira continuará en China para la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Al final del viaje, Trump mantendrá las primeras conversaciones trilaterales de la historia con Xi Jinping y el presidente ruso Vladímir Putin para tratar los arsenales nucleares. Según el presidente y funcionarios estadounidenses, la reunión se concentrará en armas nucleares y no incluiría la guerra de Rusia en Ucrania, que ya transita su quinto año. Aun así, Trump volvió a mencionar en los últimos días la posibilidad de un acuerdo para terminar ese conflicto.

Presión interna y proyección externa

La reunión también colocará bajo atención la guerra en curso de Estados Unidos con Irán, país que suele alinearse con China y Rusia. A ese frente se le atribuyó en forma amplia la derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, y Trump intentó bajar las expectativas sobre una eventual reanudación de ataques importantes. En ese escenario, la gira asiática combina objetivos comerciales, mensajes de política exterior y definiciones sobre seguridad estratégica que seguirán bajo observación al cierre del viaje.