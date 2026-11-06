El Ministerio Público dispuso que el destituido presidente permanezca detenido en su domicilio. La indagatoria fue fijada para este sábado a las 11.

El Ministerio Público de Paraguay ordenó la detención del destituido presidente Santiago Peña y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, en el marco de la investigación penal por el caso Ueno Bank.

En el caso de Peña, la Fiscalía dispuso que la detención se cumpla en su domicilio hasta que quede a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. Esa medida mantiene al exmandatario bajo custodia mientras avanza la pesquisa y se define su situación procesal.

La citación para la indagatoria fue fijada para este sábado a las 11:00 en la sede del Ministerio Público Fiscal de Paraguay. La audiencia forma parte de las primeras actuaciones formales en la causa y puede aportar elementos sobre el alcance de la investigación.

Por su parte, Carlos Carvallo deberá guardar detención en las dependencias que determine la Comandancia de la Policía Nacional. La resolución ubica a ambos exfuncionarios dentro del mismo expediente penal, aunque el texto difundido no precisa todavía la imputación concreta ni otros detalles de la causa.

La intervención de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción indica que el expediente se tramita bajo un esquema de investigación por presuntos delitos financieros o de corrupción. El próximo paso relevante será la indagatoria de este sábado, tras la cual la Fiscalía podría definir nuevas medidas procesales.