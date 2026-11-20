Rusia y Estados Unidos encabezan por amplio margen el inventario mundial de armas nucleares, según las estimaciones del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) para enero de 2026. El relevamiento ubica a China en el tercer lugar, aunque con una cantidad muy inferior a la de las dos potencias principales. En total, nueve países poseen este tipo de armamento en un escenario atravesado por la modernización de los arsenales y las dificultades para avanzar en el desarme.

El cuadro fue motivo de advertencia por parte del secretario general de la ONU, António Guterres, quien describió la situación como “el momento nuclear más peligroso desde el fin de la Guerra Fría”. La preocupación se apoya en la persistencia de miles de ojivas y en el deterioro de los acuerdos orientados a limitar su expansión. En ese contexto, la comparación entre inventarios sirve para dimensionar el peso de cada potencia, aunque no equivale a medir cuántas armas están listas para ser usadas.

El ranking del SIPRI ubica a Rusia con 5.420 ojivas, seguida por Estados Unidos con 5.042. Luego aparecen China con 620, Francia con 370, Reino Unido con 225, India con 190, Pakistán con 170, Israel con 90 y Corea del Norte con 60. Las cifras corresponden a estimaciones al comienzo del año y reflejan el inventario total de ojivas nucleares, no solo las desplegadas. Según el informe, contar todas las ojivas permite comparar arsenales, pero no describe por sí solo la disponibilidad operativa de cada país.

Una ojiva nuclear es la carga explosiva que puede montarse en un misil u otro sistema de lanzamiento. El inventario total incluye tanto las ojivas que integran las existencias militares como las retiradas que todavía permanecen intactas a la espera de ser desmanteladas. Dentro del componente militar también hay diferencias entre las desplegadas y las almacenadas. Esa distinción es relevante porque el secretismo que rodea estos programas introduce incertidumbre en los cálculos y limita la posibilidad de verificar con precisión la capacidad efectiva de cada Estado.

Concentración y alerta La distancia entre las dos primeras potencias y el resto sigue siendo muy amplia. Rusia y Estados Unidos concentran aproximadamente el 86% del inventario nuclear mundial, según la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS). Incluso si se excluyen las armas retiradas pendientes de desmantelamiento, ambos reúnen alrededor del 83% de las ojivas de las existencias militares. Por eso, cualquier negociación entre Moscú y Washington tiene impacto directo sobre las perspectivas de desarme y sobre la arquitectura de control nuclear internacional.

China, en tanto, es el país cuyo arsenal crece más rápido, de acuerdo con el SIPRI. Aunque todavía está lejos de los inventarios ruso y estadounidense, su expansión agrega una variable adicional a las negociaciones sobre control de armas. El problema no se limita a la cantidad: los nueve países continuaron modernizando sus capacidades durante 2025, mientras las tensiones geopolíticas y el debilitamiento de los mecanismos de control aumentan los riesgos de escalada. SIPRI advierte, además, que entre 2.100 y 2.200 ojivas desplegadas permanecen en alta alerta operacional.

El inventario mundial sigue por debajo del máximo de unas 70.000 ojivas alcanzado durante la Guerra Fría, pero el organismo advierte que la tendencia podría revertirse en los próximos años. El desmantelamiento de armas retiradas se desacelera mientras aumenta la incorporación de nuevas, lo que mantiene abierto el riesgo de una nueva carrera nuclear. Ante ese escenario, Guterres reclamó recuperar las negociaciones y sostuvo: “El desarme no es un favor. Es una obligación jurídica vinculante establecida en el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares”.