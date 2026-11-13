El vehículo operaba en Minera Centinela y terminó desbarrancado tras perder comunicación con el sistema de control. No hubo heridos y se investiga el origen del fallo.

Un camión de gran porte que operaba de manera autónoma en Minera Centinela terminó fuera de camino y cayó por un desnivel dentro del yacimiento, en la Región de Antofagasta, en Chile. El episodio se produjo luego de una interrupción en la comunicación con el sistema de control y no dejó personas heridas. La situación reabrió interrogantes sobre la seguridad operativa de la automatización aplicada a la actividad minera.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:15 del jueves 12 de noviembre. La confirmación oficial fue realizada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mientras que el portal especializado Redimin aportó precisiones sobre las primeras circunstancias del incidente. Según esos reportes, la unidad involucrada sería un camión Caterpillar identificado con el número 207, que trabajaba sin operario en la cabina.

La secuencia informada indica que primero se registró una interrupción en el enlace de comunicación y, después, el vehículo terminó desbarrancado. Tras el episodio, la empresa activó un operativo de emergencia, restringió el acceso al área y comenzó las inspecciones para reconstruir lo ocurrido. Por el momento, no trascendieron precisiones sobre el estado del camión ni sobre eventuales daños materiales.

Investigación en curso Uno de los puntos centrales de la pesquisa es determinar qué ocurrió con el sistema de comunicación antes de la caída. Aunque la pérdida de enlace y el desbarrancamiento fueron reportados de manera consecutiva, todavía no se estableció una relación causal directa entre ambos hechos. Esa definición será clave para evaluar si el incidente respondió a una falla técnica, a una condición operativa o a otra variable aún no informada.

Expansión tecnológica El accidente se produjo mientras Minera Centinela, perteneciente a Antofagasta Minerals, profundiza la incorporación de tecnología autónoma a sus operaciones. La compañía había comenzado en febrero de 2026 la puesta en marcha del rajo Encuentro Sulfuros, con seis camiones autónomos en una primera etapa y la meta de llegar a 26 unidades durante ese año. El proyecto total contempla una flota de 53 equipos, entre camiones, palas eléctricas e hidráulicas, vehículos de apoyo y unidades livianas.

Antecedentes y próximos pasos Esa estrategia ya tenía un antecedente en el rajo Esperanza Sur, que comenzó a operar en 2023. La planificación de la minera apunta a que ambos sectores superen los 100 equipos autónomos en actividad para 2027. En ese marco, la investigación sobre el camión 207 deberá establecer qué falló en la comunicación y cuáles fueron las condiciones que derivaron en el desbarrancamiento.