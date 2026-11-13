La ciudad del noroeste esperó a León XIV en un ambiente festivo.

El papa León XIV proseguía este viernes con su gira en Perú, donde exaltó el papel de la mujer en la sociedad mientras que era esperado en Chiclayo con enorme devoción.

"Son ellas quienes con gran valentía, transmiten a las generaciones futuras, con el ejemplo de sus vidas, la fe y la esperanza cierta", expresó en una de sus alocuciones en aquella nación sudamericana, según informa Vatican News.

El Papa expresó que el reconocimiento a la dignidad humana, también comprende el respeto y la promoción de la participación efectiva de la mujer.

Subrayó su “contribución en todos los ámbitos de la sociedad y de la Iglesia”, algo que calificó como “indispensable” y, por este motivo, lamentó que aún se manifiesten en la sociedad actual casos de violencia y abuso en contra de la población femenina.

“Quisiera reiterar un vehemente llamamiento, no sólo a mis hermanos y hermanas en la fe, sino a cada hombre y mujer de buena voluntad: ¡valoremos a las mujeres! ¡protejamos y respetemos a las niñas!”, exclamó.

La expectativa en Chiclayo

Mientras tanto, miles de voluntarios y expresiones de fe marcaron los preparativos para recibir al Pontífice este viernes 13 de noviembre en la diócesis que fue su casa durante ocho años.

Las voces de quienes esperan su regreso expresan la emoción de una comunidad que vive este encuentro como una oportunidad para renovar su fe, fortalecer la comunión y reafirmar su compromiso con la Iglesia.

En Chiclayo, la espera del Papa León XIV se vivió con la intensidad de un reencuentro familiar. En las calles, en las parroquias y en los equipos de voluntariado, la expectativa se tradujo en trabajo, oración y gestos de bienvenida.

Para algunos se presentó la oportunidad de volver a encontrarse con un pastor conocido; para otros, la posibilidad de vivir por primera vez una visita pontificia.

A Chiclayo llegaron voluntarios procedentes de Cajamarca, Huaraz, Tumbes y Trujillo, entre otras localidades.