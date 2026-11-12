En la Plaza Mayor de Lima, el papa León XIV habló ante miles de fieles sobre los desafíos sociales del Perú. También llamó a sostener la familia y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

El papa León XIV encabezó el jueves en la Plaza Mayor de Lima un encuentro con miles de peruanos en el que vinculó los desafíos sociales del país con la familia, el trabajo, la cultura y la situación de las mujeres. La actividad se realizó en el segundo día de su visita apostólica a Perú y formó parte de su agenda oficial, según reportó El Comercio. En ese marco, el pontífice buscó transmitir cercanía con la población y situó su mensaje en clave pastoral y social.

“Gracias por estar aquí y acogerme con el corazón abierto como su hermano y compañero de camino, me hace sentir en casa. Deseo caminar estos días con ustedes como San Juan Bautista”, expresó el sumo pontífice. También destacó la diversidad del país al afirmar: “Perú es un país bellísimo, precisamente por su pluralidad cultural, lingüística, histórica y regional”, y citó un vals criollo para reforzar esa idea. La respuesta de los presentes fue una ovación y la frase “¡El Papa es peruano!”, de acuerdo con el material difundido.

Desafíos sociales

Durante su intervención, León XIV sostuvo que los problemas mencionados no pueden afrontarse de manera aislada porque forman parte de una misma condición humana. Según reprodujo Perú21, el pontífice dijo que “la familia, el mundo, las culturas, el trabajo y la condición de las mujeres” integran un mismo entramado social. En ese planteo ubicó la discusión sobre el bien común y la necesidad de una mirada integral sobre las tensiones que atraviesan a la sociedad peruana.

En esa línea, el papa afirmó que la familia es el primer espacio de formación de las personas y subrayó la necesidad de proteger su valor dentro de la sociedad. “Quiero agradecer de modo especial a esas mujeres, madres, tías, abuelas que con gran valentía transmiten a las generaciones futuras, con el ejemplo de sus vidas, la fe y la esperanza cierta. Valoremos a la mujer, respetemos a las niñas”, enfatizó. También sostuvo: “Dios ama a todas las familias especialmente a las que están atravesando momentos críticos, a ellas quiero decirle no se rinda ante la dificultad”.

Mensaje pastoral

El pontífice cerró ese tramo de su mensaje con un llamado a sostener una relación de corresponsabilidad entre hombres y mujeres dentro de las familias y en la sociedad. Antes, había presidido una celebración eucarística en la Catedral de Lima, donde recordó su primera llegada al país en 1985. Allí dijo que su regreso tenía como propósito “animarlos a continuar la obra de difusión del Evangelio” y promover la paz, la justicia y el cuidado de los más débiles.

La noche del miércoles 11 de noviembre, León XIV también se dirigió a los fieles desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, donde agradeció la recepción y afirmó: “No tengo palabras para agradecer esta acogida tan calurosa al haber vuelto hoy a mi casa”. En ese mensaje breve pidió paz mundial y exhortó a los presentes a trabajar por la reconciliación y la unidad. La continuidad de su agenda en Perú quedó asociada a esa línea de mensajes públicos, centrados en la vida comunitaria y en la dimensión social de su visita.