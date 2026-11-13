La Santa Sede borró de sus redes un pasaje del discurso preparado para Luján. La frase aludía a Francisco y presentaba a León XIV como papa “por adopción”.

El Vaticano retiró de las cuentas oficiales de León XIV en X e Instagram una frase incluida en el discurso preparado para su despedida de Argentina. El pontífice había omitido ese pasaje al saludar a los fieles al término de la misa frente a la Basílica de Luján, el miércoles 11 de noviembre. La corrección alcanzó a publicaciones difundidas por los canales oficiales de la Santa Sede.

El texto distribuido antes de la celebración decía: “Este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. La primera referencia aludía a Francisco, nacido en Buenos Aires, y la segunda al propio León XIV. Según la información difundida, el pontífice decidió omitir ese fragmento por tratarse de una “alusión compleja internamente”.

Difusión y corrección

El medio oficial de la Santa Sede, Vatican News, publicó la frase en una nota y la llevó a su portada. El mismo pasaje apareció en las cuentas del pontífice en X e Instagram. De acuerdo con el sitio especializado Silere Non Possum, los equipos prepararon las publicaciones con el texto distribuido de antemano y las difundieron sin cotejarlo con el saludo que dio León XIV.

Ese mismo medio indicó que Massimiliano Menichetti, responsable de Vatican News, advirtió la diferencia y pidió revisar notas y titulares. Luego intervino Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, quien ordenó corregir el contenido y recordó que los equipos debían verificar qué había dicho el pontífice antes de publicarlo. Las redacciones de los distintos idiomas recibieron la instrucción de retirar las publicaciones y el portal reemplazó la nota original por otra con un título diferente.

Antecedente y alcance

Según Silere Non Possum, los cambios se hicieron en unos ocho minutos y el portal no publicó una aclaración para los lectores. La gestión de las redes pontificias está vinculada al área Teológico-Pastoral del dicasterio, que dirige Nataša Govekar. La referencia a “dos papas” remite a la renuncia de Benedicto XVI en 2013 y a la elección de Francisco, que quedó como único pontífice en funciones.

Tras dejar el cargo, Joseph Ratzinger siguió viviendo en el Vaticano con el título de papa emérito. El propio Benedicto XVI aclaró públicamente que había renunciado plenamente al pontificado y que Francisco era el único papa. El episodio dejó expuesto el criterio de verificación previo a la publicación en los canales oficiales y el modo en que la Santa Sede corrigió el contenido en sus plataformas digitales.