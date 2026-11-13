El objeto 1998 KY26 intriga por su movimiento y por una hipótesis que lo vincula con Fobos 1. Un estudio reciente descartó que conserve hielo de agua.

El pequeño asteroide 1998 KY26 presenta una aceleración que la gravedad, por sí sola, no explica y por eso quedó bajo revisión de astrónomos. El objeto es, además, el próximo destino de la sonda japonesa Hayabusa2. La anomalía fue detectada a partir del análisis de 25 años de datos telescópicos y abrió dos líneas de interpretación: una natural y otra vinculada con una posible nave artificial.

El misterio comenzó en 2023, cuando los registros mostraron un impulso constante que desviaba su trayectoria de lo previsto. En un primer momento se evaluó que pudiera tratarse de un “cometa oscuro”, es decir, un cuerpo con hielo oculto que al sublimarse genera gas y modifica levemente el movimiento, sin formar una cola visible. Esa hipótesis perdió fuerza tras un estudio del Instituto Tecnológico de Georgia, publicado en la revista especializada Icarus.

La hipótesis descartada En ese trabajo, los investigadores Korbin Hansen y Masatoshi Hirabayashi concluyeron que 1998 KY26 es probablemente un asteroide deshidratado. Según el estudio, el objeto es demasiado cálido para conservar hielo de agua: sus puntos más fríos rondan entre -53 °F y -78 °F, mientras que el hielo necesitaría estar por debajo de -198 °F para mantenerse en el espacio. Ese resultado reduce la posibilidad de que la aceleración se explique por actividad cometaria convencional.

La hipótesis de una nave soviética En paralelo, el profesor de Harvard Avi Loeb, junto con Adam Hibberd y Adam Crowl, planteó en un estudio publicado en arXiv que el objeto podría ser Fobos 1, la nave soviética lanzada en 1988 hacia Marte y perdida meses después. Según Loeb, el tamaño, el brillo inusualmente alto, la rápida rotación y la órbita coinciden con una nave fabricada por el hombre. También sostuvo que la presión de la radiación solar sobre superficies metálicas y paneles solares podría explicar la aceleración observada.

Loeb afirmó: “La similitud de la órbita del objeto KY26 de 1998 con la órbita de la nave espacial perdida Fobos 1 sugiere que ambos objetos son el mismo”. La nave perdió comunicación con la Tierra en septiembre de ese año después de que se enviara una orden incorrecta desde el centro de control, lo que impidió orientar correctamente los paneles solares hacia el Sol y derivó en la pérdida de energía. No obstante, el propio trabajo reconoce que la hipótesis no demuestra la identidad entre ambos cuerpos y que hacen falta nuevas observaciones y pruebas directas.

Qué queda por resolver Los autores señalan coincidencias en cuatro variables: un diámetro de unos 11 metros, una rotación de aproximadamente cinco minutos, una reflectividad elevada y posibles coincidencias orbitales con la misión soviética. Aun así, esas semejanzas no alcanzan para cerrar el caso. Los científicos también consideran explicaciones convencionales, como la presión de la radiación solar y el efecto térmico que produce la emisión de calor del propio objeto, fenómenos que pueden ser relevantes en cuerpos pequeños. La naturaleza de 1998 KY26 sigue abierta y su observación será clave cuando la misión Hayabusa2 alcance su destino.