La medida rige hasta nuevo aviso y alcanza a todo el tráfico aéreo que sale del país. Los arribos internacionales serán evaluados caso por caso.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó el viernes la suspensión en tierra de todos los vuelos de salida en todo el país, “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”. La disposición alcanza al tráfico aéreo civil de partida y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.

La FAA no difundió en ese momento información adicional sobre el origen de la medida, más allá de indicar que “todo el tráfico que sale debe permanecer detenido en tierra hasta nuevo aviso”, según reportó NBC y reprodujo Noticias Argentinas. La decisión se inscribe en un esquema de control excepcional, porque las paradas de tráfico a nivel nacional son extremadamente raras.

Evaluación caso por caso “Los vuelos internacionales de llegada se gestionarán caso por caso”, declaró la FAA. Esa definición deja abierta la situación de los servicios que aterrizan en territorio estadounidense, mientras se mantiene la prohibición para las partidas. En términos operativos, la medida introduce una revisión individual de cada arribo y no una habilitación general del sistema.

Investigación técnica El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó en una publicación en línea que “los técnicos de la FAA están investigando el problema”. También señaló: “Proporcionaremos actualizaciones inmediatas en cuanto las tengamos”. La referencia oficial confirma que la agencia trabaja sobre una falla o contingencia cuya naturaleza no fue precisada en el comunicado inicial.

El antecedente más cercano de una paralización de alcance nacional en el sistema aéreo estadounidense se remonta a los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando la FAA ordenó una suspensión sin precedentes de los vuelos en todo el país. En esa oportunidad, se detuvo todo el tráfico aéreo civil en el espacio aéreo estadounidense y se dispuso que los aviones en vuelo aterrizaran en los aeropuertos disponibles más cercanos, según el reporte de NBC News. La evolución de la medida vigente dependerá de la investigación técnica y de las próximas actualizaciones de la autoridad aeronáutica.