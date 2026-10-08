El presidente de Estados Unidos dijo que “resolvió ocho guerras” y cuestionó la decisión sobre Barack Obama. El Comité Nobel Noruego anunciará al ganador en Oslo.

A un día de que el Comité Nobel Noruego anuncie al ganador de la edición 2026 en Oslo, Donald Trump volvió a reclamar públicamente el Premio Nobel de la Paz. El presidente de Estados Unidos sostuvo que su gestión de gobierno desactivó conflictos armados y liberó rehenes en distintas regiones del mundo.

“Resolví ocho guerras. Otra está por venir. Recuperé a todos los rehenes”, declaró el mandatario al referirse a sus acciones diplomáticas desde su regreso a la Casa Blanca. También afirmó: “Hice cosas que nadie más ha hecho jamás. No estoy presumiendo. Solo les estoy diciendo los hechos”, y agregó que sus intervenciones evitaron “la aniquilación total del mundo porque Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

María Corina Machado, dirigente opositora venezolana distinguida en 2025, fue mencionada por Trump como antecedente de su reclamo. Según relató, ella le entregó la medalla dorada en una reunión celebrada a comienzos de año y le dijo que él merecía el premio. Desde el Instituto Nobel aclararon, sin embargo, que la condición de laureado es intransferible.

Crítica al antecedente de 2009

El jefe de Estado también cuestionó el criterio del jurado al recordar el reconocimiento otorgado a Barack Obama en 2009. “Obama lo recibió y no hizo nada, todavía no sabe por qué lo recibió”, afirmó. En la misma línea, sostuvo: “No sé cuáles serán sus decisiones. Tienen reputación de quizá no dárselo a personas como yo”.

La nómina de este año incluye 287 candidaturas entre personas y organizaciones, cuyos nombres permanecerán en secreto durante 50 años. Aunque persisten conflictos como la guerra en Ucrania y las tensiones con Teherán, Trump advirtió que una decisión adversa para su figura significará “un gran descrédito para ellos”.