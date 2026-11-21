Jair Bolsonaro permanece internado en terapia intensiva en el hospital DF Star, en Brasilia, luego de ingresar el viernes por fuertes dolores y distensión abdominal. El expresidente brasileño, de 71 años, está estable, consciente y respira por sus propios medios, según el parte médico difundido este sábado. Por el momento, no hay una fecha estimada para su alta.

Los estudios detectaron una obstrucción parcial, aunque casi total, en el intestino delgado, junto con adherencias en la pared abdominal. El equipo médico dispuso hidratación, suspensión de la ingesta por boca, soporte nutricional y una sonda gástrica. Los profesionales observarán su evolución durante las próximas 24 horas antes de resolver si será necesaria una nueva intervención quirúrgica.

La sonda permitió retirar cerca de un litro de residuos alimentarios durante la madrugada, según informó Brasil Caiado, médico del exmandatario. El cuadro comenzó con dolor y abdomen distendido, y empeoró durante el viernes. Caiado fue convocado a la residencia de Bolsonaro y, luego de revisarlo, indicó su traslado al centro de salud para realizar estudios.

Antecedentes médicos

El exmandatario arrastra secuelas de la puñalada que recibió en el abdomen durante la campaña presidencial de 2018, en Juiz de Fora, Minas Gerais. Desde entonces sufrió episodios reiterados de obstrucción intestinal y otras complicaciones, por las que fue operado varias veces. Su hijo Carlos Bolsonaro sostuvo que, si los estudios confirman un nuevo problema, podría tratarse de la décima cirugía en menos de ocho años.

Visitas autorizadas y frente judicial

Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema, autorizó que Carlos, Jair Renan y Laura, hijos del expresidente, y su hijastra Letícia puedan visitarlo a diario durante la internación. La resolución establece que deberán respetar las reglas y horarios del hospital, y prohíbe el ingreso de celulares, cámaras y otros equipos capaces de grabar imágenes o sonidos. En paralelo, Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y fue condenado a 27 años de prisión por intentar conservar el poder tras perder frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

La Corte Suprema fijó entre el 4 y el 15 de diciembre la votación sobre la constitucionalidad de una ley que reduciría las penas impuestas a Bolsonaro y a otros condenados. En ese marco, el exmandatario permanece con prisión domiciliaria desde marzo debido a sus problemas de salud. La causa se vincula con la trama golpista investigada en el país, mientras Flavio Bolsonaro perdió el balotaje frente a Lula en octubre y Eduardo Bolsonaro reside en Estados Unidos.