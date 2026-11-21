El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado este viernes en un hospital de Brasilia por una obstrucción intestinal, según confirmó Carlos Bolsonaro, uno de sus hijos.

El ex mandatario fue trasladado al DF Star, un centro de salud de la capital brasileña, tras sufrir fuertes dolores abdominales. Luego de los estudios de rigor, los médicos informaron que padecía una obstrucción intestinal "casi completa". La evolución del cuadro quedó bajo evaluación médica.

Antecedentes judiciales A través de una publicación en la red social X, Carlos Bolsonaro brindó detalles sobre la salud de su padre, quien cumple arresto domiciliario tras haber sido condenado a 27 años de prisión por su participación en una conspiración golpista después de las elecciones presidenciales de 2022.

En el mismo mensaje, Carlos Bolsonaro escribió: "Estoy con mi padre, la primera impresión fue horrible. Dilatación abdominal extremadamente exagerada", y agregó que "en mi visita del miércoles el cuadro era completamente diferente, cuando todo parecía normal. La evolución del cuadro ocurrió en pocas horas". También sostuvo que "duermo con él y lo acompaño en todo momento".

Además, indicó que sus hermanos Flávio y Eduardo Bolsonaro permanecen autoexiliados en Estados Unidos. El cuadro de salud del ex presidente se vincula con problemas arrastrados desde 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de Brasil entre 2019 y 2023.

La evolución médica de Jair Bolsonaro seguirá bajo observación, mientras continúe su internación en Brasilia.