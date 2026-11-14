El Papa encabezó la ceremonia en la Catedral de Santa María, ante más de 15.000 fieles. La actividad se enmarcó en su regreso a la ciudad peruana donde fue obispo entre 2015 y 2023.

El papa León XIV presidió este sábado una misa en la Catedral de Santa María de Chiclayo, Perú, y encabezó el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, ante más de 15.000 fieles reunidos en la plaza frente al templo. La ceremonia integró las actividades centrales de su visita a la ciudad. El acto tuvo además un valor institucional para la Iglesia católica por el vínculo previo del Pontífice con esa diócesis.

León XIV fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, antes de trasladarse al Vaticano para asumir la conducción del Dicasterio para los Obispos. Su regreso a la ciudad se produjo en el marco de una agenda pastoral que incluyó un reencuentro con la comunidad local. En 2025, tras la muerte del papa Francisco, fue elegido como nuevo líder de la Iglesia católica.

Rito religioso Durante la celebración se realizó la coronación de la Virgen Inmaculada, una tradición que consiste en colocar una corona sobre su imagen como reconocimiento de su condición de reina. En su mensaje, el Papa recordó los años compartidos con la comunidad y el inicio de su ministerio episcopal en la diócesis. “Doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando nuestra fe como lo hemos hecho tantas veces. Esta catedral ha sido testigo de mis primeros pasos de mi ministerio episcopal al servicio de esta Diócesis de Chiclayo”, expresó ante los presentes.

Agenda en el país León XIV llegó a Chiclayo el viernes y continuó este sábado con actividades en otras localidades de la región. Según la agenda difundida, luego de la ceremonia se trasladaría a la provincia de Santa Cruz, en la región de Cajamarca, y más tarde a Zaña, donde cerraría el año jubilar por los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo. La programación prevé además un recorrido en Cusco y un encuentro en Pucallpa durante el domingo 15.

Última jornada La visita apostólica concluirá el lunes 16 en Lima. Ese día, el Pontífice visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde se reunirá con trabajadores y personas alojadas en la institución. Luego encabezará una misa en la Base Aérea Las Palmas y participará del acto oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao, antes de emprender el regreso a Roma.