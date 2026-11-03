El presidente de Estados Unidos habló en Fox News en la jornada de medio término. También hizo una broma sobre mudarse a Israel si perdiera apoyo en su país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que los resultados de las elecciones de medio mandato superarán las expectativas, en una entrevista con Fox News. La declaración se produjo en la jornada electoral de medio término, un test para medir el respaldo político al gobierno. En ese contexto, el mandatario buscó transmitir confianza sobre el desempeño de su espacio.

“Creo que los resultados van a ser mejores de lo que usted piensa”, declaró Trump. La frase fue parte de una conversación televisiva en la que también introdujo comentarios de tono humorístico sobre su eventual futuro político fuera de Estados Unidos. Ese tramo de la entrevista no aportó datos electorales concretos, pero sí dejó definiciones sobre cómo el presidente intenta enmarcar la votación.

Broma sobre Israel

Durante la misma entrevista, el mandatario dijo: “Si alguna vez la gente se cansara de mí en Estados Unidos, me mudaré a Israel y me convertiré en primer ministro”. Luego sostuvo que cuenta con un 99 % de aprobación en ese país. A partir de esa afirmación, agregó: “Tengo el índice de aprobación más alto de cualquiera en la historia”. Las expresiones no fueron acompañadas por una verificación independiente en la entrevista.

Mensaje político

Más tarde, Trump añadió: “De hecho, hemos vuelto a hacer grande a Estados Unidos, ya sabes, MAGA es algo a lo que nunca renunciaremos […] Pero, en cierto modo, es un poco obsoleto por las palabras 'de nuevo'. Estados Unidos es grande ahora”. La referencia remite al eslogan MAGA (Make America Great Again), asociado a su liderazgo político. En la práctica, el mensaje apuntó a reforzar la idea de continuidad y fortaleza de su gobierno en una jornada de alta sensibilidad institucional.

Los dichos del presidente quedaron inscriptos en el marco de las elecciones de medio mandato, cuyos resultados suelen incidir en la correlación de fuerzas en el Congreso. La evolución del escrutinio será la variable clave para dimensionar si la lectura de Trump coincide o no con el resultado final. Hasta entonces, la referencia principal sigue siendo la evaluación que haga el electorado en las urnas.