El analista repasó la elección en Estados Unidos, la escalada con Irán y la deuda europea. Señaló riesgos para el presupuesto, la energía y la estabilidad financiera.

El corresponsal y analista Nilo Campo advirtió desde Nueva Jersey, en el programa Al Palo, sobre factores que podrían alterar la economía mundial en los próximos meses: la elección legislativa en Estados Unidos, la tensión militar en Medio Oriente y la deuda de los países europeos. En su intervención también mostró el mecanismo del voto por correo, una modalidad que permite sufragar antes de la jornada electoral sin concurrir a una mesa.

Campo señaló que la participación anticipada fue elevada. “El voto por correo y el voto anticipado ha superado todas las expectativas, a tal punto que al día domingo ya habían votado más de 56 millones de ciudadanos americanos”, dijo. Ese dato, según su exposición, anticipa una definición con fuerte incidencia sobre la composición del Congreso estadounidense.

Escenario político en Estados Unidos El analista sostuvo que, por antecedentes, el partido que gobierna suele perder bancas en las elecciones de mitad de mandato. También afirmó que la popularidad de Donald Trump cayó a niveles que comparó con los peores momentos de los expresidentes Richard Nixon y Jimmy Carter. En ese marco, advirtió que una eventual victoria opositora en la Cámara de Representantes podría trabar la aprobación del presupuesto y generar incertidumbre económica.

Tensión en Medio Oriente Sobre la situación militar, Campo indicó que las fuerzas estadounidenses atacaron cinco puntos vinculados a Irán. “Lo que está empezando hoy en Irán, estaba programado por el viernes”, afirmó, al describir un operativo orientado a destruir plataformas e islas con lanzadoras de drones apuntadas contra la flota de Estados Unidos. La lectura del corresponsal fue que ese frente agrega presión a los mercados internacionales y a la evolución de los costos energéticos.

Deuda y energía en Europa El analista agregó que el barril de petróleo Brent, una de las referencias mundiales para fijar el precio del combustible, superó los 107 dólares. A la vez, indicó que la deuda pública de los países que usan el euro equivale en promedio al 89,9% de su Producto Bruto Interno (PBI), y precisó que Italia registra un nivel equivalente al 136%, Francia al 119,8% y España al 109%. Según su exposición, esos valores pueden comprometer la estabilidad financiera regional en los próximos meses.

Campo cerró su análisis con un mensaje dirigido a la dirigencia argentina y sostuvo: “Me parece que los políticos argentinos, en vez de mirarse tanto el pupo y las internas y demás, empiecen a estudiar geopolítica, porque lo que viene es bastante complejo y bastante jodido en finanzas y en economías para el año que viene a nivel global”. Con ese diagnóstico, dejó planteado un escenario internacional que, de confirmarse, podría condicionar decisiones fiscales, energéticas y comerciales durante 2024.