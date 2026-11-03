La titular del FMI sostuvo que la Argentina está sentando bases para estabilidad y crecimiento. También advirtió sobre el déficit, la deuda y el populismo.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, volvió a destacar el rumbo económico de la Argentina y sostuvo que las medidas de disciplina fiscal aplicadas por el país pueden servir de referencia para otras economías. Sus declaraciones fueron formuladas durante una conferencia financiera en Madrid, en un contexto de debate sobre desequilibrios presupuestarios y deuda pública.

“Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera, y el país será recompensado por eso”, afirmó la economista búlgara ante periodistas argentinos, luego de participar en la Conferencia Internacional de Banca 2026, organizada por el Banco Santander en las afueras de la capital española. La referencia volvió a ubicar a la política fiscal del gobierno de Javier Milei en el centro de una discusión internacional sobre ajuste y consistencia presupuestaria.

Referencias comparadas Durante el encuentro, Georgieva compartió un panel con Ana Botín, presidenta ejecutiva de la entidad bancaria, y repasó experiencias de países que atravesaron crisis severas y luego avanzaron en el ordenamiento de sus finanzas públicas. Entre los casos mencionados incluyó a Grecia, Portugal e Irlanda, además de la Argentina y Chile. Según su exposición, esos antecedentes muestran la necesidad de sostener políticas de disciplina fiscal para recuperar estabilidad y credibilidad financiera.

La titular del organismo internacional también dirigió su mensaje a las principales economías europeas, a las que instó a observar las experiencias de países que debieron revisar sus políticas presupuestarias después de atravesar dificultades. En ese tramo, advirtió sobre los riesgos de mantener déficits fiscales elevados y de acumular deuda. El planteo se inscribe en el debate sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y el margen de maniobra de los Estados frente a shocks económicos.

Advertencia política En su exposición, Georgieva también dejó una definición sobre el populismo y la necesidad de evitar políticas que comprometan la estabilidad económica. “Hay que cortarle la cabeza al populismo”, sostuvo durante la conferencia. La frase se sumó a un mensaje más amplio en favor del orden fiscal como condición para el crecimiento y la estabilidad macroeconómica.

La intervención de la jefa del FMI dejó dos ejes centrales: el respaldo al ajuste fiscal argentino y la advertencia sobre los costos de sostener desequilibrios prolongados. En paralelo, la cita en Madrid volvió a colocar a la Argentina entre los casos que el organismo usa para ilustrar procesos de corrección de cuentas públicas. El próximo punto a seguir será si ese respaldo se traduce en una continuidad del apoyo del organismo a la hoja de ruta económica local.