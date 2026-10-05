La expectativa por el Premio Nobel de Literatura 2026 incluye a Argentina: César Aira aparece entre los cinco escritores mejor posicionados en el mercado de apuestas, mientras Mariana Enríquez y Samanta Schweblin también figuran entre los nombres previos al anuncio previsto para el 8 de octubre.

La referencia surge de un mercado elaborado por Betsson, que no constituye una nominación oficial ni anticipa la decisión de la Academia Sueca. En ese listado, las cuotas funcionan como una medición del interés de apostadores y especialistas, pero el proceso de selección sigue bajo reserva. La presencia de tres autores argentinos en esa previa vuelve a ubicar a la literatura local en la conversación internacional de cara al galardón.

César Aira es el argentino mejor ubicado, con una cuota de 9.00, compartida con el escritor indio Amitav Ghosh. El mercado tiene como favorita a la escritora china Can Xue, con 5.00, seguida por la poeta y ensayista canadiense Anne Carson, con 7.00, y el australiano Gerald Murnane, con 8.00. Aira, nacido en Coronel Pringles, aparece con frecuencia en estas especulaciones, aunque sin que eso implique una definición oficial.

Mariana Enríquez integra la misma nómina con una cuota de 27.00. Su recorrido internacional incluye el Premio Herralde de Novela en 2019 por Nuestra parte de noche y el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso en 2024. Según la información disponible, su obra fue traducida a más de 30 idiomas, un dato que acompaña su presencia en el mercado previo al Nobel.

Samanta Schweblin aparece con una cuota de 32.00. En abril recibió el primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, por El buen mal; el jurado estuvo presidido por la escritora española Rosa Montero. Ese mismo mes obtuvo también el Premio O. Henry por Bienvenida a la comunidad, uno de los relatos incluidos en esa obra. Ambos reconocimientos anteceden su aparición en la lista de apuestas difundida antes del anuncio oficial.

La definición del Nobel se conocerá el jueves 8 de octubre, según el calendario oficial citado en la información disponible. Como antecedente, en 2025 el ganador fue el escritor húngaro László Krasznahorkai, quien, de acuerdo con el dato aportado, estaba segundo en las apuestas de Betsson antes de quedarse con el premio. Hasta la resolución de esta semana, los tres autores argentinos siguen en la previa del principal reconocimiento de la literatura mundial.