Un fenómeno con vientos de hasta 137 kilómetros por hora dañó una terminal de micros en Estación Central. Senapred mantuvo la alerta roja en la Región Metropolitana.

Un temporal afectó este martes a Santiago de Chile con lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y granizo, y dejó inundaciones, destrozos y cortes masivos de electricidad. En Estación Central, un tornado arrancó parte del techo de una terminal de micros y más de 36.000 hogares quedaron sin suministro, según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Evaluación oficial: la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó una evaluación preliminar del fenómeno y lo clasificó como un tornado de categoría EF0, el nivel más bajo de la escala Fujita Mejorada. Esa categoría contempla vientos de entre 105 y 137 kilómetros por hora, con capacidad para dañar techos, estructuras livianas y otros elementos expuestos. El episodio ocurrió alrededor de las 16.30 en el sector poniente de la capital chilena, mientras se registraban ráfagas intensas y tormenta eléctrica.

Inundaciones y granizo: las precipitaciones se intensificaron cerca de las 15.30, en horario de salida de estudiantes y trabajadores, y en pocos minutos varias calles quedaron anegadas. El tránsito se vio afectado en sectores céntricos y orientales de la ciudad, con avenidas cubiertas de agua, viviendas inundadas y edificios públicos alcanzados por el ingreso de las lluvias. En Providencia, la caída de granizo dejó acumulaciones sobre veredas y calzadas, y en la avenida del mismo nombre los vehículos avanzaron con dificultad.

Medidas de emergencia: el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la alerta roja para toda la Región Metropolitana y mantuvo esa condición por la intensidad de las precipitaciones y los riesgos asociados. La DMC también emitió una alerta para una amplia zona del centro de Chile, desde Coquimbo hasta Biobío, ante la posibilidad de que continuaran lluvias y tormentas. Las autoridades recomendaron extremar las precauciones por la acumulación de agua en calles, la caída de granizo y las ráfagas de viento.

Antecedente reciente: el episodio se produjo menos de una semana después del aluvión que afectó a Las Condes, donde el desborde de quebradas y canales arrastró vehículos y provocó daños materiales. Según las cifras oficiales citadas, las condiciones meteorológicas adversas en Chile dejaron al menos 16 muertos y alrededor de 3.000 damnificados desde mediados de año. Las tormentas recientes fueron vinculadas con la influencia del fenómeno de El Niño, aunque la relación específica con cada episodio extremo requiere análisis meteorológico.

Seguimiento: hasta las 19 de este martes, la estación del aeródromo Eulogio Sánchez, en el sector oriente de Santiago, acumuló 20,8 milímetros de precipitaciones, de acuerdo con la DMC. La evolución de las lluvias y el restablecimiento del servicio eléctrico quedaron como las variables a seguir en la Región Metropolitana.