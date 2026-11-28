La Alcaldía de Remedios informó que al menos cuatro trabajadores quedaron atrapados en un socavón. La ANM coordina el operativo y no hay balance oficial definitivo.

Un derrumbe en una mina de oro del municipio de Remedios, en el departamento de Antioquia, dejó a al menos cuatro mineros atrapados, según informó la Alcaldía local. El hecho activó un operativo de rescate con participación de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y de equipos de Salvamento Minero. Hasta ahora no se difundió un balance oficial definitivo sobre la cantidad de personas afectadas.

La administración municipal indicó que trabaja de manera coordinada con la ANM y otros organismos involucrados en el operativo. En ese marco, pidió a la comunidad mantener la calma y facilitar la labor de los equipos especializados en la zona. La prioridad, de acuerdo con el comunicado oficial, es permitir una intervención “segura, ordenada y eficiente”.

Ese mensaje fue reforzado por la propia autoridad minera, que sostuvo: “la mejor manera de ayudar en este momento es permitir que los equipos especializados desarrollen su trabajo de manera segura, ordenada y eficiente”. La referencia oficial no incluyó, en el material difundido, precisiones sobre las causas del derrumbe ni sobre la evolución de la búsqueda. Tampoco se informó en ese comunicado un parte actualizado sobre el estado de los trabajadores atrapados.

Antecedentes y contexto: la ANM reportó que entre enero y octubre de 2026 se registraron 88 emergencias mineras en Colombia. Ese registro dejó un saldo de 148 personas fallecidas, 52 heridas y otras 69 rescatadas con vida, según el organismo. La cifra ubica este tipo de episodios como un problema recurrente para la actividad minera y para los dispositivos de control y rescate.

Próximos pasos: por el momento, la variable central sigue siendo el avance del operativo en Remedios y la confirmación oficial de cuántos trabajadores permanecen atrapados. No se informaron plazos para la finalización del rescate ni un nuevo parte con resultados definitivos. La actualización de la situación dependerá de los informes que emitan la Alcaldía y la ANM sobre el terreno.