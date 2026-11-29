El sismo se registró frente a Manhattan Beach y fue el más intenso en el área de Los Ángeles en 12 años. No hubo víctimas ni daños graves, pero sí incidentes operativos en LAX y una refinería.

Un terremoto de magnitud 5,0 sacudió este sábado el sur de California, con epicentro en aguas del océano Pacífico frente a las costas de Los Ángeles, sin que se reportaran víctimas ni daños estructurales de gravedad. El movimiento telúrico se registró cerca de las 9:30 hora local, a unos seis kilómetros al oeste-sudoeste de Manhattan Beach, en la bahía de Santa Mónica, y a una profundidad aproximada de doce kilómetros, según precisó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Tras revisar la estimación inicial de 4,7, el organismo confirmó que se trató del sismo más intenso registrado en el área metropolitana angelina en los últimos doce años. El temblor se percibió en sectores como Venice, Torrance, Inglewood, Culver City y el condado de Orange, mientras el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis descartó cualquier amenaza para las comunidades costeras.

Alertas y respuesta El episodio activó de inmediato el sistema de alerta temprana ShakeAlert, que envió notificaciones a los teléfonos celulares segundos antes de las sacudidas. También motivó el despliegue preventivo de los efectivos de las ciento seis estaciones del Departamento de Bomberos de Los Ángeles para inspeccionar infraestructuras críticas por tierra, aire y mar. Durante la primera media hora posterior al evento principal se contabilizaron al menos tres réplicas, la mayor de ellas de magnitud 3,7.

Impacto operativo Si bien no hubo heridos, el sismo generó incidentes operativos en puntos sensibles de la infraestructura urbana. En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) se desprendieron paneles del techo, se rompieron vidrios y un vuelo de Delta Airlines debió abortar su maniobra de aterrizaje instantes antes de tocar pista para permitir la revisión preventiva del asfalto, decisión respaldada por la alcaldesa Karen Bass. En una refinería de la petrolera Chevron se observó una columna de humo y llamas por la activación automática de bengalas de seguridad, diseñadas para liberar presión ante movimientos sísmicos.

Marco sísmico Ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, en la zona de fricción entre las placas tectónicas del Pacífico y de América del Norte, California mantiene normativas de construcción antisísmica reforzadas tras el terremoto de Northridge, en enero de 1994, de magnitud 6,7, que dejó cincuenta y siete fallecidos y miles de heridos. El USGS estimó en un 5% la probabilidad de que ocurra un temblor de mayor intensidad durante los próximos siete días, mientras las autoridades municipales continuaban este sábado con el monitoreo y las evaluaciones técnicas en edificios e instalaciones públicas.