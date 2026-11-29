Más de 38,7 millones de votantes están habilitados, incluidos más de 500.000 en Argentina. El PP aparece al frente, pero podría necesitar a Vox para gobernar.

España celebra este domingo elecciones generales en una jornada que puede redefinir la composición del poder ejecutivo. El presidente Pedro Sánchez busca continuar al frente del Gobierno, aunque los principales sondeos ubican a las fuerzas de derecha con ventaja. La elección es observada por su eventual impacto sobre la continuidad de un ciclo político de ocho años.

En total, están habilitados para votar 38.728.356 ciudadanos. De ese padrón, más de 2,7 millones residen fuera del país y más de 500.000 tienen domicilio en Argentina. Ese dato vuelve relevante la participación del electorado español radicado en el exterior, en particular en un país con fuerte comunidad de origen español.

Partido Popular y aritmética parlamentaria

El principal competidor del oficialismo es el Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo. Según el promedio de las encuestas citado en la cobertura, la fuerza opositora supera el 31% de la intención de voto y mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Pedro Sánchez. Sin embargo, las proyecciones indican que el PP no alcanzaría por sí solo la mayoría absoluta en el Congreso. En ese escenario, debería negociar apoyos para formar gobierno.

Vox, espacio de ultraderecha conducido por Santiago Abascal y cercano al presidente argentino Javier Milei, reúne alrededor del 18% de las preferencias, seis puntos por encima del resultado que obtuvo en las elecciones de 2023. Si finalmente integra una coalición de gobierno, la derecha radical volvería a tener participación en el poder ejecutivo español por primera vez desde la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975. La definición parlamentaria, por lo tanto, no depende solo del voto al PP, sino también de la capacidad de sumar acuerdos posteriores.

Fuerzas regionales y cierre de campaña

La competencia también incluye a distintas fuerzas regionales, con presencia especialmente importante en Cataluña, el País Vasco, Galicia y las Islas Canarias. Esos espacios pueden resultar decisivos en la conformación de mayorías, dado que el sistema español obliga a traducir el resultado electoral en alianzas legislativas. En ese marco, la fragmentación del voto aparece como una variable central para el día después de la elección.

La periodista y analista política española Marta Monforte advirtió, en declaraciones a TN, sobre la relevancia de la jornada: “Es una elección decisiva porque puede suponer un cambio no solo de ciclo político, sino un cambio de época”. El resultado quedará atado a la distribución final de bancas y a las negociaciones que puedan abrirse entre las principales fuerzas. La clave inmediata será determinar si Pedro Sánchez conserva margen para seguir en el poder o si Alberto Núñez Feijóo logra reunir los apoyos necesarios para desplazar al oficialismo.