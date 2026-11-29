El Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, lidera el recuento de las elecciones generales de España celebradas este domingo 29 de noviembre. Con el 56,4% del escrutinio, la fuerza conservadora alcanza 135 diputados y, junto a Vox, reúne una proyección de 185 bancas en el Congreso de los Diputados. Ese número supera por nueve escaños el umbral de 176 necesario para la mayoría absoluta.

Vox, conducido por Santiago Abascal, obtiene por ahora 50 escaños, según el recuento provisional. La suma de ambas fuerzas dejaría a la derecha con capacidad parlamentaria para intentar la formación de gobierno y desplazar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La definición, sin embargo, todavía depende de la evolución del conteo.

Los datos difundidos corresponden al escrutinio en curso y aún no incluyen los resultados de Canarias. Por ese motivo, la distribución final de bancas podría registrar cambios cuando se incorporen esas mesas al cómputo general. En este tipo de elecciones, la variación de algunos distritos puede alterar la asignación de escaños en el reparto proporcional.

Antecedentes y alcance El resultado consolida el avance de Vox y deja al Partido Popular en posición de negociar apoyos para una eventual investidura. Para Feijóo, el escenario abre la posibilidad de llegar a la presidencia del Gobierno luego de no haber reunido los respaldos suficientes en las elecciones de 2023. La clave pasa por el entendimiento parlamentario con Abascal, que aparece como condición para alcanzar una mayoría estable.

Para Pedro Sánchez, el resultado preliminar implica un revés político después de la convocatoria anticipada a las urnas en medio de tensiones parlamentarias y cuestionamientos a su gestión. Con el recuento todavía abierto, España queda a la espera de la definición final del reparto de escaños y de las negociaciones que puedan seguir al cierre del escrutinio.