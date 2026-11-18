En la audiencia general, el papa pidió construir una sociedad justa y solidaria. También agradeció la recepción en Uruguay, Argentina y Perú.

León XIV volvió a encabezar la audiencia general en la Plaza de San Pedro, en Roma, tras regresar de su viaje por Uruguay, Argentina y Perú. Durante su mensaje, el pontífice agradeció la hospitalidad recibida en los tres países y expresó su deseo de que esas naciones vivan en paz, justicia y fraternidad.

El papa recorrió la plaza en papamóvil, saludó a los fieles y bendijo a numerosos niños, pese a las nubes que amenazaban con lluvia. En su catequesis, repasó los momentos más significativos de la gira latinoamericana y renovó su gratitud a obispos, autoridades civiles, sacerdotes, religiosos y fieles que participaron de las celebraciones, tanto de manera presencial como espiritual.

Argentina y la Doctrina social León XIV explicó que eligió comenzar su itinerario en Uruguay, donde los católicos son minoría, para anunciar la importancia de la fe y valorar la acogida recibida. En Argentina, reivindicó la visión de Iglesia de su antecesor, el papa Francisco, y destacó la participación del pueblo. También animó a construir una sociedad justa y solidaria basada en la Doctrina social de la Iglesia, es decir, el conjunto de principios que orienta la posición institucional del catolicismo sobre cuestiones sociales y económicas.

El mensaje sobre la Argentina El pontífice remarcó que en Argentina vivió un clima de afecto que, según dijo, no podrá olvidar, y exhortó a los fieles a cultivar la comunión en la diversidad. “Experimenté la participación coral del pueblo santo de Dios”, sostuvo, al referirse al modo en que fue recibido durante la visita.

La referencia papal quedó centrada en la dimensión pastoral de la gira y en el vínculo con las comunidades que participaron de las celebraciones. El mensaje en la audiencia general dejó como dato principal el agradecimiento explícito a Argentina y la exhortación a sostener criterios de justicia y solidaridad en la vida social.