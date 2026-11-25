A un mes de Navidad, el estado de Nueva York promulgó una ley que prohíbe la fabricación, distribución y venta de juguetes con inteligencia artificial capaces de mantener conversaciones con los chicos. La norma fue aprobada tras investigaciones que detectaron riesgos de exposición de menores a contenidos sexuales explícitos y a indicaciones peligrosas. Entrará en vigor en febrero de 2027 y tendrá una vigencia de cinco años.

Durante ese período, las autoridades de Nueva York estudiarán los riesgos y los posibles beneficios de incorporar esta tecnología a productos destinados al entretenimiento infantil. La medida se apoya en hallazgos que, según el texto, mostraron que algunos dispositivos podían interactuar en tiempo real y responder sobre distintos temas. El debate se concentra en el uso de micrófonos, parlantes y conexión a internet en objetos diseñados para menores.

Riesgos y funcionamiento

A diferencia de los muñecos tradicionales que reproducen frases grabadas, los juguetes con inteligencia artificial generativa pueden elaborar respuestas en tiempo real, inventar historias, contestar preguntas y sostener conversaciones. Su funcionamiento es similar al de plataformas como ChatGPT, aunque la interacción se produce a través de un objeto con el que los menores pueden establecer un vínculo emocional. Esa característica es la que, según la norma, multiplica los riesgos de exposición a contenidos inapropiados.

Qué pasa en Argentina

En Argentina, la medida abre interrogantes porque existen normas sobre seguridad de juguetes, protección de datos personales y derechos de niñas, niños y adolescentes, pero no una prohibición específica equivalente. En agosto de 2025, el Gobierno nacional actualizó los requisitos de calidad y seguridad para juguetes fabricados en el país o importados mediante la Resolución 313/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Ese reglamento fija condiciones físicas, mecánicas, químicas y eléctricas, pero no regula las conversaciones que un juguete con inteligencia artificial puede mantener con un menor.

Ante eventuales riesgos, podrían aplicarse tres leyes nacionales: la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, la Ley de Protección de Datos Personales 25.326 y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 26.061. La incorporación de micrófonos y sistemas de procesamiento de voz también plantea dudas sobre la información que los chicos podrían revelar sobre sus familias, domicilios y rutinas. En una conversación con estos dispositivos, esos datos podrían ser procesados o almacenados por una empresa sin que el menor comprenda el alcance de ese tratamiento.

Antecedente legislativo y próximos pasos

La protección de menores frente a nuevas tecnologías ya tiene un antecedente en el Congreso argentino. Este año ingresó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley Entornos Digitales Seguros para Niños, Niñas y Adolescentes, impulsado por el diputado Agustín Rossi y registrado bajo el expediente 5381-D-2026. La iniciativa fue girada a distintas comisiones para su tratamiento. Mientras no exista una regulación específica, las familias deberán revisar las políticas de privacidad del fabricante, la posibilidad de desactivar los micrófonos y las herramientas de supervisión o limitación disponibles para adultos.