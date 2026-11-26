Las infecciones por VIH podrían aumentar desde 2027 después de haber alcanzado mínimos históricos, advirtió la ONU. La advertencia se vincula con recortes presupuestarios y con campañas contrarias a los derechos humanos.

Advertencia de ONUSIDA La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, dijo a Reuters: "Estamos a punto de acabar con el sida —esta ha sido la mayor hazaña de la salud mundial— y, justo cuando deberíamos culminarla, los recortes y el retroceso en materia de derechos humanos amenazan con echar por tierra nuestros logros". La funcionaria agregó que la agencia todavía no dispone de datos completos, pero observa indicios de retroceso. Según los últimos datos publicados el martes por ONUSIDA, las nuevas infecciones del año pasado llegaron a 1,2 millones, frente al máximo de 3,5 millones registrado en 1994.

Efecto de la financiación Byanyima sostuvo que el impacto de los recortes en la financiación podría reflejarse pronto en las cifras, porque algunos países enfrentan dificultades para cubrir por sus propios medios el déficit. Esa situación, indicó, está provocando el cierre de centros de prevención y recortes de personal. "Todo esto son señales de lo que está por venir, que probablemente será un aumento de los nuevos contagios", afirmó, al señalar además que las cifras ya estaban aumentando en algunas zonas de Sudamérica.

Derechos humanos y salud La funcionaria también advirtió sobre la reacción política mundial contra el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva y contra los derechos de la comunidad LGBTQ. En su planteo, ese escenario constituye una "grave amenaza" para la respuesta internacional frente al VIH. El planteo de ONUSIDA se inscribe en un contexto de menor disponibilidad de fondos y de dificultades para sostener programas de prevención y atención.

Antecedentes recientes La advertencia llega en paralelo a otro debate multilateral que expuso límites del sistema de consensos de la ONU. La COP31 concluyó el domingo en la ciudad turca de Antalya sin acuerdo, pese a que las negociaciones se extendieron más que nunca. El ministro australiano de Clima y jefe de las negociaciones, Chris Bowen, señaló que el mecanismo fue concebido para funcionar exclusivamente por consenso, lo que dificulta alcanzar compromisos cuando hay posiciones enfrentadas.

El fracaso de esa cumbre reavivó los pedidos de reformar el sistema multilateral, en el que una minoría o incluso un solo país puede bloquear avances. En esa línea, el exvicepresidente estadounidense Al Gore, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2007, reclamó un proceso renovado que contemple los conocimientos científicos más recientes y represente la voluntad de la mayoría de los países.