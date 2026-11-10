La obra fue instalada en el Callao y fue presentada antes de la llegada del pontífice al país. Fue financiada por Caja Huancayo y realizada por artistas locales.

Perú espera al papa León XIV con una efigie de 14 metros emplazada en el Callao, informaron medios internacionales. La estatua fue presentada como la más grande del mundo en honor al pontífice y quedó inaugurada 48 horas antes de su arribo al país sudamericano, procedente de la Argentina.

La estructura fue elaborada en fibra de vidrio durante un período de 45 días y cuenta con un acabado en mármol blanco. Muestra al pontífice con vestimenta papal y los brazos abiertos hacia el océano Pacífico. El monumento fue financiado por la entidad Caja Huancayo y realizado por los artistas locales Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong.

Ubicación y contexto

La obra se ubica en una plaza frente al océano Pacífico, en la provincia portuaria del Callao, aledaña a la capital, Lima. Durante el acto de bendición, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, sostuvo que el Papa “seguramente va a pasar por acá” el próximo 16 de noviembre, cuando visite la Casa de Acogida para ancianos del Callao. En esa diócesis, el pontífice ejerció como administrador apostólico entre 2020 y 2021, en medio de la emergencia sanitaria por la covid-19.

Significado pastoral y social

García Camader agradeció a las autoridades locales por “este signo de fe y esperanza” y destacó la preparación de la zona, que también incluye un mural dedicado al Sumo Pontífice. El representante episcopal vinculó además el mensaje de la visita con la situación de inseguridad en el primer puerto peruano. En la misma línea, el alcalde provincial del Callao, César Pérez, declaró: “El monumento representa un homenaje que hace el pueblo católico a nuestro papa peruano”.

Antecedentes y agenda

León XIV residió durante más de 20 años en territorio peruano y desempeñó funciones desde misionero hasta obispo en la diócesis de Chiclayo durante ocho años. Mientras tanto, varios pobladores expresaron a Telesur su entusiasmo a la espera del Papa. El itinerario oficial contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de recorridos por Zaña y Santa Cruz de Succhabamba.